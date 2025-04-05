Как получить средства на восстановление

Эта услуга доступна для граждан, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаила Федорова.

Читайте также Жена министра финансов получила более 10 тысяч гривен соцвыплат

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Расширили услугу для украинцев, которые потеряли жилье из-за действий врага. Получайте компенсацию за уничтоженное жилье и самостоятельно стройте новый дом на своей земле. Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий.

Полученные деньги можно потратить на:

разработку проектной документации,

закупку строительных материалов,

оплату строительных работ.

Чтобы подать заявку, нужно:

В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать єВідновлення. Выбрать опцию "Выплата на строительство" – "Подробнее". Ознакомиться с деталями, выбрать объект для строительства и подтвердить. Выбрать счет для выплаты, проверить личные данные и отправить заявку.

Обратите внимание! Первые 600 семей получат средства для восстановления своих домов уже на этой неделе.