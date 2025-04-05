Как получить средства на восстановление

Эта услуга доступна для граждан, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаила Федорова.

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Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Расширили услугу для украинцев, которые потеряли жилье из-за действий врага. Получайте компенсацию за уничтоженное жилье и самостоятельно стройте новый дом на своей земле. Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий.

Полученные деньги можно потратить на:

  • разработку проектной документации,

  • закупку строительных материалов,

  • оплату строительных работ.

Чтобы подать заявку, нужно:

  1. В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать єВідновлення.

  2. Выбрать опцию "Выплата на строительство" – "Подробнее".

  3. Ознакомиться с деталями, выбрать объект для строительства и подтвердить.

  4. Выбрать счет для выплаты, проверить личные данные и отправить заявку.

Обратите внимание! Первые 600 семей получат средства для восстановления своих домов уже на этой неделе.