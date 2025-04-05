Как получить средства на восстановление
Эта услуга доступна для граждан, чье жилье было уничтожено в результате боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаила Федорова.
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Расширили услугу для украинцев, которые потеряли жилье из-за действий врага. Получайте компенсацию за уничтоженное жилье и самостоятельно стройте новый дом на своей земле. Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий.
Полученные деньги можно потратить на:
разработку проектной документации,
закупку строительных материалов,
оплату строительных работ.
Чтобы подать заявку, нужно:
В приложении Дія в разделе "Сервисы" выбрать єВідновлення.
Выбрать опцию "Выплата на строительство" – "Подробнее".
Ознакомиться с деталями, выбрать объект для строительства и подтвердить.
Выбрать счет для выплаты, проверить личные данные и отправить заявку.
Обратите внимание! Первые 600 семей получат средства для восстановления своих домов уже на этой неделе.