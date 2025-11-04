У разі нового влучання у будинок людина може повторно подати заявку, навіть якщо перша ще розглядається, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі Михайла Федорова.

Як подати заявку на відшкодування повторно?

У застосунку "Дія" користувачеві потрібно:

Відкрити "Звіт про ремонт" за попередньою заявою;

Позначити опцію "Майно було пошкоджено повторно";

Надіслати нове повідомлення про пошкодження та подати нову заяву.

Завдяки застосунку процедура не складна та швидка. Комісія виїжджає лише один раз, щоб оглянути нові руйнування, оцінити масштаби та визначити розмір компенсації. Після цього попередню заяву буде закрито.

Важливо! Картка єВідновлення за попередньою заявою має бути закрита. Якщо на ній залишилися кошти, сума повернеться до держбюджету. Для нової заявки потрібно відкрити новий рахунок.

Що передбачає програма єВідновлення?

Згідно з інформацією на сайті "Дія", програма єВідновлення – це державна ініціатива, створена для підтримки громадян, чиє житло постраждало внаслідок війни.

Українці можуть подати заявку через застосунок. Отримані кошти можна використати тільки на відновлення пошкодженого майна. Процес містить кілька етапів:

Подання заявки про пошкодження через "Дію";

Виїзд комісії для оцінки стану житла;

Нарахування компенсації на спеціальний рахунок;

Фінансування надається виключно на безготівковий рахунок єВідновлення, щоб кошти були витрачені за призначенням.

Зверніть увагу! Скористатися програмою можуть власники пошкоджених квартир і приватних будинків. При цьому компенсація призначена саме для відновлення, а не придбання нового житла.

Якщо майно зруйноване, дозволяється придбання нового житла. Але тоді заявка подається по-іншому.

Як подати заявку, якщо житло зруйноване?