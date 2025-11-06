Хто може скористатися програмою "єОселя"?

Програма охоплює дві групи українців, які не мають власного житла. Пільгові кредити на квартиру їм надаються під різні умови, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

Перша категорія – це пільговики, які можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3% річних. До них належать:

військовослужбовці ЗСУ;

медичні працівники;

педагоги та наукові працівники закладів освіти.

Інші категорії українців можуть розраховувати на кредит під 7% річних. Його надають:

ветеранам війни;

внутрішньо переміщеним особам;

іншим громадянам, які не володіють житлом, або його площа менша ніж 52,5 квадратних метра + 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї додатково.

Важливо! Пільгові кредити за програмою "єОселя" доступні також українцям, чиє житло розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території.

Які умови та вимоги кредитування?

Для участі у програмі "єОселя" необхідно відповідати низці вимог:

мати громадянство України;

бути старшим 18 років на момент оформлення кредиту і не старшим 70 років на момент погашення;

мати можливість погасити позику;

не перебувати у санкційних списках;

та не користуватися іншими житловими програмами від держави.

Варто додати, що умови кредитування передбачають збільшення пільгової ставки з часом:

перші 10 років ставка за кредитом – 3% або 7%;

з 11-го року – 6% або 10% відповідно.

Мінімальний початковий внесок складає від 20% та 10% для молоді. Строк кредитування – до 20 років.

Варто знати! Оформити пільговий кредит на квартиру можна лише у банках, які беруть участь у програмі "єОселя". Втім, їхній перелік поступово збільшується.

Які зміни щодо початкового внеску?

Разом з тим нещодавно уряд ухвалив постанову, яка робить кредитування за програмою "єОселя" доступнішим для українців, пише Мінсоцполітики.

Постанова передбачає, що ВПО та особам, які проживають на прифронтових територіях, держава допомагатиме сплачувати частину першого внеску та щомісячні платежі за кредитом.

Держава обіцяє покривати для цих категорій:

70% розміру першого внеску за кредитом, але не більш як 30% вартості об’єкта нерухомості, вартість якого становить до 2 мільйонів гривень;

за кредитом, але не більш як 30% вартості об’єкта нерухомості, вартість якого становить до 2 мільйонів гривень; сплату частини щомісячного платежу за кредитом протягом першого року, але не більш як 70% від суми щомісячного зобов’язання.

Зауважте! Також держава надасть для цих осіб 40 тисяч гривень на оплату послуг, комісії банку за надання кредиту, зборів, окрім державного мита, та страхових платежів за позикою.

Що ще потрібно знати про "єОселя"?