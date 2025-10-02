Які результати "єОселі" за три роки?

Загальна сума виданих кредитів вже перевищила 34 мільярди гривень, передає 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Читайте також Податок на нерухомість: за яку житлову площу можна не платити

Спільно з Мінекономіки запустили "єОселю", щоб українці могли придбати власне житло швидко, зручно та на вигідних умовах. За три роки цією можливістю скористалися вже 20 272 українці,

– написав Федоров.

Згідно з його слів, військові, медики, освітяни та інші молоді фахівці зробили вибір залишатися в Україні та будувати тут майбутнє. А ще це родини, у яких наразі понад 12,5 тисячі дітей.

Загальна сума виданих кредитів уже перевищила 34 мільярди гривень. Загальна площа придбаного українцями житла за "єОселею" – 1,2 млн квадратних метрів,

– повідомив міністр.

Зверніть увагу! Зокрема половина людей, які скористалися програмою – це військові та представники Сил безпеки і оборони. Також "єОселю" активно використовують українці, які не мали власного житла, а також медики, педагоги, ВПО, ветерани та науковці.

Чи отримають через програму житло ВПО?

У серпні перша родина ВПО отримала житло за програмою єОселя. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко.

Річ у тім, що саме з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій.

Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тисяч гривень),

– пояснила Юлія Свириденко.

Зауважте! Очікується, що цього року за програмою кредит отримають 9,5 тисяч родин ВПО та мешканців прифронтових регіонів.

Чи можуть житло отримувати безплатно військові?