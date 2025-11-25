Что сообщили в Укрпочте?
Получить помощь можно будет в стационарных и передвижных отделениях компании, которых более 1 850, передает 24 Канал со ссылкой на главу Укрпочты Игоря Смелянского.
Вчера тысячи людей, в частности на прифронтовых территориях – Славянск, Краматорск, Дружковка, Запорожье и т.д., – смогли благодаря Укрпочте воспользоваться программой Зимняя поддержка. Кто-то приобрел продукты, кто-то оплатил коммунальные, а кто-то - выписал украинскую прессу. В любом случае имеем тысячи людей, чье настроение нам вчера удалось немного улучшить.
Со вторника, 25 ноября, Укрпочта распространяет выплату "Зимней поддержки" на все села страны. Отмечается, что помощь доступна в более 26 000 точках присутствия, в том числе и там, где кроме Укрпочты и ВСУ и ГСЧС, никого нет: то есть Орехов, Белополье и тому подобное.
Есть только одна компания в Украине, которая может сделать Зимнюю поддержку на самом деле инклюзивной – это Укрпочта. Мы придем домой, если человек имеет инвалидность, и обязательно довезем поддержку, даже если это село из 3 человек на прифронтовой Харьковщине,
– написал Смелянский.
Важно! На прифронтовых территориях еще ожидают дополнительные списки получателей и будут сообщать о возможности получения помощи по мере поступления финансирования и перечней. Однако глава компании пообещал, что обязательно все получат свои выплаты к праздникам.
Кто может оформить выплату в Укрпочте?
Укрпочта поможет получить и использовать помощь для наиболее уязвимых категорий населения. Об этом уже ранее писал Игорь Смелянский.
Компания стремится оказать поддержку таким людям:
- пенсионерам, в частности тем, кто является маломобильным;
- лицам с инвалидностью;
- жителям прифронтовых территорий и сельских населенных пунктов.
Напомним! Подать заявление можно начиная с 18 ноября и до 24 декабря.
Что еще следует знать о выплате через Укрпочту?
- Еще с 18 ноября отделения Укрпочты начали принимать заявки на оформление "Зимней поддержки".
- Если пенсия или другие социальные выплаты начислены автоматически через Укрпочту, то потратить их можно до 25 декабря 2025 года. А когда заявку оформили в отделении – до 25 января 2026 года.
- Средства нужно потратить до 30 июня 2026 года.