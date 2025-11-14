Как получить бесплатную доставку продуктов из АТБ?

Укрпочта предлагает доставку в любой город, село или общину всем, кто сделает заказ с сайта АТБ, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

Для этого нужно сделать заказ в АТБ на сумму от 299 гривен и весом до 30 килограммов.

Теперь люди, которые жили вне зоны современной розничной логистики, смогут получить продуктовый набор по выгодной цене – вместе с товарами для дома, быта или гигиены. Такой проект обеспечит доступность товаров для 100% населения,

– пишут в компании.

Заметьте, что воспользоваться бесплатной доставкой можно до 30 ноября.

К слову, Укрпочта подписала соглашение с украинской компанией Modern Expo на поставку собственных почтоматов. В частности, 70 почтоматов появятся в Киеве и 30 – в Одессе.

Новые почтоматы позволят не только получать посылки, но и отправлять письма, постепенно заменяя привычные почтовые ящики. Пользоваться ими можно будет через мобильное приложение "Укрпочта 2.0" или вводя PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками.

Почтоматы будут работать автономно, без подключения к электричеству и связи, и будут отвечать повышенным стандартам безопасности: защита от воды, пыли и механических повреждений обеспечит их работу при любых погодных условиях.

