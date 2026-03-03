Какие лекарства можно будет купить на АЗС?
С 3 марта на украинских АЗС можно не только заправить авто или взять кофе, но и купить базовые лекарства. Об этом известно из постановления №275.
Смотрите также Где купить лекарства во время блэкаута в Киеве: список круглосуточных аптек
Теперь на кассе разрешено продавать самое необходимое – жаропонижающие, обезболивающие препараты и сорбенты. Речь идет исключительно о безрецептурных средствах, то есть не требующих назначения врача.
Также есть определенные условия по продаже:
- отпускать лекарства на кассе АЗС имеет право только специалист с образованием не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности "Фармация";
- в документах необходимо четко указывать номер АЗС и конкретную зону, где осуществляется торговля;
- внедрена специальная форма сведений о материально-технической базе и персонале именно для объектов на заправках.
Новые правила вводятся поэтапно. С 3 марта уже действует разрешение на продажу безрецептурных препаратов на АЗС и требования к персоналу. Другие изменения, связанные с лицензиями и документами для аптек и импортеров, начнут действовать через два месяца после официального опубликования постановления.
Что говорит эксперт об идее продажи лекарств на АЗС?
Предложение правительства разрешить продажу лекарств на АЗС, которое подают как шаг к удешевлению препаратов, выглядит "зловещим оксюмороном". Об этом директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил в авторском блоге для Цензор.
По его словам, на любой заправке товары стоят дороже, чем в профильных магазинах. Причиной этого является система "convenience pricing" – то есть платы за удобство.
Логика бизнеса АЗС не работает на объемные продажи с низкой наценкой, а на быструю реализацию небольших партий товаров первой необходимости с максимальной маржинальной прибылью,
– пишет он.
Виталий Кулик также говорит, что продажа лекарств на АЗС несет риски нарушения стандартов их хранения (GSP) и создает дополнительные угрозы для государственного контроля за фальсифицированными и некачественными препаратами из-за появления новых, фактически неконтролируемых каналов сбыта.
Как изменится продажа лекарств в Украине?
Е-рецепт в Украине будет содержать информацию о трех самых дешевых вариантах лекарств в Национальном каталоге цен. Функция будет доступна через QR-код на бумажной памятке к е-рецепту.
Кабинет Министров 8 октября 2025 года принял решение о расширении национального перечня основных лекарственных средств. В 2026 году в программу "Доступные лекарства" добавят еще 27 препаратов.