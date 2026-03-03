Які ліки можна буде купити на АЗС?

З 3 березня на українських АЗС можна не лише заправити авто чи взяти каву, а й купити базові ліки. Про це відомо з постанови №275.

Дивіться також Де купити ліки під час блекауту в Києві: список цілодобових аптек

Тепер на касі дозволено продавати найнеобхідніше – жарознижувальні, знеболювальні препарати та сорбенти. Йдеться виключно про безрецептурні засоби, тобто ті, що не потребують призначення лікаря.

Також є певні умови щодо продажу:

відпускати ліки на касі АЗС має право лише фахівець з освітою не нижче фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Фармація";

у документах необхідно чітко вказувати номер АЗС та конкретну зону, де здійснюється торгівля;

впроваджено спеціальну форму відомостей про матеріально-технічну базу та персонал саме для об'єктів на заправках.

Нові правила вводяться поетапно. Із 3 березня вже діє дозвіл на продаж безрецептурних препаратів на АЗС та вимоги до персоналу. Інші зміни, пов’язані з ліцензіями та документами для аптек і імпортерів, почнуть діяти через два місяці після офіційного опублікування постанови.

Що каже експерт про ідею продажу ліків на АЗС?

Пропозиція уряду дозволити продаж ліків на АЗС, яку подають як крок до здешевлення препаратів, виглядає "зловісним оксюмороном". Про це директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив в авторському блозі для Цензор.

За його словами, на будь-якій заправці товари коштують дорожче, аніж у профільних магазинах. Причиною цього є система "convenience pricing" – тобто плати за зручність.

Логіка бізнесу АЗС не працює на об’ємні продажі з низькою націнкою, а на швидку реалізацію невеликих партій товарів першої потреби з максимальним маржинальним прибутком,

– пише він.

Віталій Кулик також каже, що продаж ліків на АЗС несе ризики порушення стандартів їх зберігання (GSP) і створює додаткові загрози для державного контролю за фальсифікованими та неякісними препаратами через появу нових, фактично неконтрольованих каналів збуту.

Як зміниться продаж ліків в Україні?