Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Як зміниться продаж ліків?
Юлія Свириденко розповіла, що зараз уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант.
За її словами, нова функція буде доступна у вигляді QR-коду на паперовій пам'ятці до е-рецепта, яку можна отримати у лікаря.
Це допоможе вибрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною,
– додала прем'єр-міністерка.
Відповідно до нововведень, щонайменше один із варіантів ліків обов'язково має бути в наявності в будь-якій аптеці.
Зазначається, що на першому етапі функція доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, що купуються за власні кошти. Надалі, як запевнила Свириденко, рішення буде масштабуватися на інші препарати.
Важливо! Національний каталог містить граничні ціни, тобто аптеки не можуть продавати ліки дорожче зазначеної суми. Ознайомитися з каталогом цін можна за посиланням.
Українці також можуть безкоштовно пройти обстеження
В Україні з 31 січня розпочала роботу державна програма "Скринінг здоров’я 40+", яка надає можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження та виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоров'я на ранніх етапах.
Запрошення надходитимуть усім громадянам віком понад 40 років за однаковим принципом — через 30 днів після дня народження.
Для участі в програмі необхідно підтвердити готовність у застосунку "Дія", після чого кошти для оплати медичного обстеження зарахують на Дія.Картку впродовж семи днів.