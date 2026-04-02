Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що важливою в цій розмові була участь сенатора США Ліндсі Грема.

Дивіться також "Ми ніби медіатори": Зеленський пояснив, що ускладнює мирні переговори

Хто має вплив на Трампа?

Хоча законодавча ініціатива Грема про введення жорстких санкцій проти Росії досі не пройшла, але в медіа США все більше говорять про те, що саме він стає впливовим гравцем у політикумі Сполучених Штатів. Ус наголосив, що у Ліндсі Грема добре налагоджений контакт з Дональдом Трампом.

Нагадаємо! Законопроєкт Грема, над яким він спільно працював зі своїм колегою сенатором Блюменталем, передбачає впровадження 500% мита для держав, які купують російську нафту. Серед таких Китай, Індія, Єгипет, Туреччина. У січні 2026 року він заявив, що Трамп схвалив таку ініціативу, але американський президент зауважив на тому, що законопроєкт має бути підпорядкований йому.

У початку війни проти Ірану одна з провідних американських журналісток Мегін Келлі звинуватила сенатора Грема, кажучи, що сьогодні як раз він має великий вплив на президента США.

Люди, які реально формують політику Сполучених Штатів – це Марко Рубіо, держсекретар США, і Ліндсі Грем. Те, що останній присутній під час розмови з українською стороною, для України безумовно важливо,
– вважає Ус.

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень констатував, що контакти по лінії Україна – США далі продовжуються. Він припустив, що регулярні удари СОУ по російському порту "Усть-Луга", який здійснював експорт нафти, навряд чи могли б відбутися без допомоги США.

Не виключаю, що в цьому був прояв співробітництва, який дає свої результати. Не варто дуже емоційно реагувати на висловлювання Трампа, слід дивитись на те, що відбувається,
– підсумував Ус.

Мирні переговори: на якій вони стадії?

  • Президент України розповів, що тристороння зустріч через загострення ситуації на Близькому Сході (саме в ОАЕ планувався наступний раунд) постійно відтерміновується. Зеленський зазначив, що українська сторона готова до розмови з американськими й російськими представниками, але не на території Росії чи Білорусі. Він запевнив, що вона відбудеться, як тільки США та Росія погодяться, і додав, що росіяни хотіли провести її у Туреччині чи Швейцарії.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори сьогодні на паузі, проте зауважив на тому, що і Росія, і Україна ведуть розмови з американською стороною. Він впевнений, що кожен новий раунд наближає сторони до мирного врегулювання, підкресливши, що воно має "брати до уваги російські інтереси".

  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков висловився про те, що нібито у США є певні пропозиції для Росії щодо України й назвав їх "цікавими", але такими, які поки що не втілюються. Він закликав Вашингтон повпливати на Київ.

  • Американський лідер Дональд Трамп вкотре висловився про те, що вважає, що Київ і Москва близькі до підписання мирної угоди. Однак, з його слів, перепоною залишається напруженість і ненависть між Зеленським й Путіним, що перешкоджає досягти домовленості.