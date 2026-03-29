Деталі передає російське пропагандистське агентство ТАСС. До слова, Зарубіна називають улюбленцем Путіна, він часто бере "ексклюзивні" інтерв'ю з диктатором.
Читайте також Трамп цього не забув: чому у лідера США такі складні стосунки з Володимиром Зеленським
Що сказав Ушаков про Україну?
Сам Зарубін поки не оприлюднив розмову з Ушаковим.
ТАСС передає їхню розмову так:
Росія вірить лише собі, а до інших застосовує принцип "довіряй, але перевіряй". Пропозиції США щодо України цікаві, але поки не реалізуються.
Окрім цього, помічник Путіна сказав, що Росія закликає Америку вплинути на Україну.
"І Вашингтон цілком здатний це зробити. Це саме те, що зараз потрібно", – цитує Ушакова державне медіа.
Делегація Росії була у США?
Увечері 25 березня російські ЗМІ написали, що до США прилетів літак з, імовірно, делегацією депутатів Державної думи. Увечері 28 березня літак повернувся в Росію.
Депутатів приймала їхня колега з Республіканської партії США Анна Пауліна Луна. На її думку, дві найбільші ядерні наддержави світу повинні підтримувати "відкритий діалог, обмін ідеями та відкриті канали зв'язку". На час поїздки з російських обранців зняли санкції.
Луна бачить себе посередницею в мирних перемовинах між Україною та Росією. Але конгресмен Джо Вілсон у спілкуванні з пресою сказав, що зустрічатися з депутатами Держдуми – все одно що приймати гостей з Третього рейху.