Детали передает российское пропагандистское агентство ТАСС. К слову, Зарубина называют любимчиком Путина, он часто берет "эксклюзивные" интервью с диктатором.
Читайте также Трамп этого не забыл: почему у лидера США такие сложные отношения с Владимиром Зеленским
Что сказал Ушаков об Украине?
Сам Зарубин пока не обнародовал разговор с Ушаковым.
ТАСС передает их разговор так:
Россия верит только себе, а к другим применяет принцип "доверяй, но проверяй". Предложения США по Украине интересны, но пока не реализуются.
Кроме этого, помощник Путина сказал, что Россия призывает Америку повлиять на Украину.
"И Вашингтон вполне способен это сделать. Это именно то, что сейчас нужно", – цитирует Ушакова государственное медиа.
Делегация России была в США?
Вечером 25 марта российские СМИ написали, что в США прилетел самолет с, предположительно, делегацией депутатов Государственной думы. Вечером 28 марта самолет вернулся в Россию.
Депутатов принимала их коллега из Республиканской партии США Анна Паулина Луна. По ее мнению, две крупнейшие ядерные сверхдержавы мира должны поддерживать "открытый диалог, обмен идеями и открытые каналы связи". На время поездки с российских избранников сняли санкции.
Луна видит себя посредницей в мирных переговорах между Украиной и Россией. Но конгрессмен Джо Уилсон в общении с прессой сказал, что встречаться с депутатами Госдумы – все равно что принимать гостей из Третьего рейха.