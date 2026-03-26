Об этом сообщают пропагандистское агентство "РИА Новости" и российское РБК.

Что известно о самолете, приземлившемся в Вашингтоне?

Ранее сообщалось, что этот самый борт, который используют для перевозки чиновников, приземлялся и в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди – это подтверждали данные сервиса Flightradar24.

В российских медиа также появлялась информация о подготовке визита группы депутатов Госдумы в США. Речь шла о делегации из четырех человек, которую, вероятно, возглавляет Вячеслав Никонов – заместитель председателя комитета по международным делам.

По данным российских источников, контакты между сторонами могли активизироваться еще осенью 2025 года после встречи спецпредставителя Кремля по международному сотрудничеству Кирилла Дмитриева с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной. Тогда заявлялось о работе над возможными переговорами между делегациями.

В январе Луна также сообщала, что получила разрешение Госдепартамента США на организацию встречи с российскими депутатами "по вопросам мирных переговоров и других тем".

Российские медиа отмечают, что Москва рассчитывает использовать эти контакты для продвижения идеи "диалога" и поиска путей деэскалации с Украиной.

Зеленский заявлял, что у России нет реального желания к переговорам