Адже Ердоган досі продовжує комунікувати з Володимиром Путіним та підтримує хороші відносини з ним. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, яка користь Україні від співпраці з Сирією та який інтерес Ердогана у цьому.

Чому Ердоган захотів зустрітися із Зеленським?

Володимир Зеленський 4 квітня провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери обговорили транспортування російської нафти та співпрацю в оборонній сфері.

Політичний консультант та експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко наголосив, що Туреччина залишається важливими партнером для України. Попри членство в НАТО, Анкара продовжує проводити самостійну та прагматичну зовнішню політику.

Київ має врахувати ці особливості та використати їх для просування власних інтересів,

– зазначив Остапенко.

До слова, візит Зеленського в Туреччину відбувся на тлі нещодавньої телефонної розмови Ердогана з Володимиром Путіним, під час якої російський лідер висловлював свої застереження.

Зараз Україна поступово змінює свою роль у сфері технологій – із отримувача переходить до постачальника. Вона вже пропонує власні оборонні розробки, технологічні рішення та бойовий досвід, хоча й продовжує імпортувати певні компоненти в межах міжнародних програм і співпраці з європейськими партнерами.

Закріплення статусу технологічного донора в довгостроковій перспективі може стати потужним стимулом для розвитку економіки. Це сприятиме формуванню складніших виробничих ланцюгів із високою доданою вартістю, замість традиційного експорту сировини, що позитивно позначиться на економічному зростанні країни,

– мовив політичний консультант.

Водночас він підкреслив, що Україні варто зберігати прагматичний підхід у відносинах із Туреччиною. За його словами, політика Анкари має опортуністичний характер і значною мірою визначається підходами Ердогана, який орієнтується передусім на національні інтереси, а не на ціннісні орієнтири.

Яку роль у перемовинах між Україною та Росією може зіграти Туреччина?

Україна та Росія можуть активізувати переговорний процес за посередництва Туреччини. Адже Київ посилив свої позиції завдяки ефективним ударам по російській портовій інфраструктурі, що змусило Москву серйозніше розглядати можливість морського перемир’я.

На думку політолога Артема Бронжукова, Україна має використати цю ситуацію для здобуття переваг на переговорах. Після активізації США на Близькому Сході Володимир Путін відчув упевненість і розраховував на стабільні прибутки від експорту нафти.

Цікаво! Через ескалацію війни на Близькому Сході переговори щодо російсько-української війни фактично призупинилися, хоча окремі контакти між сторонами зберігаються. Заплановану на початок березня зустріч зірвала військова операція США в Ірані наприкінці лютого, після чого переговори не відновлювалися. Водночас Володимир Зеленський запропонував новий формат: спершу візит американської сторони до Києва, а потім – до Москви.

Проте дії ЗСУ фактично стали "санкціями у відповідь". Знищення двох портів у Ленінградській області суттєво вдарило по можливостях Росії експортувати нафту через Балтійське море – приблизно на 40%.

Це може змусити Кремль піти на переговори, аби припинити удари по портовій інфраструктурі,

– вважає політолог.

Попри публічні заяви, вплив Трампа на міжнародні процеси поступово зменшується. На цьому тлі Україна має шанс діяти більш самостійно та ефективніше просувати власну переговорну позицію.

Навіщо Україні співпраця з Сирією?

Володимир Зеленський здійснив візит до Сирії, де провів переговори з Ахмедом аль-Шараа. Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький зазначив, що ця зустріч відбулася на тлі активних геополітичних процесів на Близькому Сході та має важливе значення для України.

Важливо! Президент України вперше з 2002 року відвідав Сирію. Тому цей візит Зеленського називають історичним. Проте Зеленський та аль-Шараа уже мали особисту зустріч у Нью-Йорку у вересні 2025 року.

Сирія нині намагається максимально використати зміну міжнародної кон’юнктури для отримання нових геополітичних переваг, і в цьому контексті співпраця з Україною є взаємовигідною.

Постать аль-Шараа викликає суперечки, адже ще нещодавно він вважався фігурою, пов’язаною з терористичною діяльністю, а США навіть призначали винагороду за його затримання,

– зауважив Городницький.

Проте з часом ситуація змінилася. Сьогодні він уже позиціює себе як політичний діяч і веде переговори на міжнародному рівні.

На думку Городницького, Україна має стратегічне завдання – посилити свою присутність на Близькому Сході, зокрема в Сирії, яка тривалий час перебувала під впливом Росії. У країні досі зберігається російська військова присутність, тому Києву важливо нарощувати власний вплив, у тому числі через інструменти військового стримування.

Крім цього, Київ має унікальні переваги у сфері оборони. Йдеться, зокрема, про досвід протидії дронам "Шахед", який наразі практично не має аналогів у світі. Це відкриває можливості для експорту озброєння та військових технологій, а також для поглиблення співпраці з країнами регіону.

У цьому контексті візити Зеленського до країн Близького Сходу є частиною ширшої стратегії – налагодження партнерств із державами, зацікавленими в українських оборонних рішеннях.

Яку стратегічну гру веде Ердоган?

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що однією з ключових інтриг останніх днів є позиція Ердогана, якого не влаштовує російська військова присутність у Сирії. Зараз Анкара активно вибудовує мережу неформальних партнерств, прагнучи посилити власний вплив у регіоні та поступово витіснити Росію з Близького Сходу і Південного Кавказу. У цьому контексті Україна також має закріплювати свої позиції через системну й довгострокову дипломатичну роботу.

Туреччина, на відміну від інших держав, має унікальне становище – вона водночас підтримує стратегічні відносини і з Україною, і з Росією. Раніше схожу модель намагався реалізовувати Азербайджан, однак його відносини з Москвою згодом погіршилися,

– мовив Фесенко.

При цьому Азербайджан, заручившись підтримкою Анкари, зміг ефективно відстояти власні інтереси. Загалом Туреччина діє послідовно, хоча й без зайвої публічності, поступово витісняючи російський вплив із Південного Кавказу та Центральної Азії й зміцнюючи свої позиції в регіонах, де раніше домінували Росія та Китай.

На цьому тлі Ердоган поглиблює співпрацю з Україною, водночас посилюючи власну роль як регіонального лідера. Його політика має не лише тактичний, а й стратегічний характер.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із главою МЗС Сирії Асаад Хасан аш-Шибані. За підсумками переговорів сторони досягли домовленості про відкриття дипломатичних представництв в обох країнах уже найближчим часом.

Політолог наголосив, що Україна повинна використовувати цей фактор для закріплення в регіоні тільки не ситуативно, а системно. Йдеться не лише про активність Володимира Зеленського чи міністра оборони Рустема Умєрова, а про комплексну державну політику.

