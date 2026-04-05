Про це повідомив Володимир Зеленський та Clash Report.
Що відомо про зустріч?
Напередодні Володимир Зеленський відвідав Стамбул, де зустрівся з Ердоганом. Вони домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві.
Звідти Зеленський та Фідан попрямували до столиці Сирії Дамаск. У складі української делегації також секретар РНБО Умєров, глава МЗС Сибіга та начальник Генштабу Гнатов.
ЗМІ пишуть про заплановану зустріч із сирійським президентом Ахмедом Хусейном аль-Шараа.
Зеленський прибув у Сирію: дивіться відео
Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі: підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя,
– зазначив Зеленський.
Цей візит президента України до Сирії називають історичним, адже він перший з 2002 року.
Водночас з президентом Сирії глава України уже зустрічався у вересні 2025 у Нью-Йорку. Тоді Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
А сам Ахмед аль-Шараа в жовтні зустрічався з Путіним у Москві. Говорили вони, зокрема, про майбутнє російських військових баз у Сирії та можливість видачі Асада, щоб судити його за злочини проти сирійців.
До речі, повалений сирійський диктатор Башар Асад разом із родиною оселився в Москві після втечі з Сирії. Там він веде розкішний спосіб життя під повною охороною російських спецслужб.
Візити Зеленського на Близький Схід
4 квітня Зеленський у Туреччині зустрівся із президентом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм. Турецький президент запропонував провести мирні переговори щодо війни в Україні в Стамбулі.
А наприкінці березня президент України відвідав низку інших країн. Він досяг домовленостей із Саудівською Аравією, ОАЕ, є результати щодо співпраці й з іншими близькосхідними державами. Зокрема, Україна уклала 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері з Катаром.
Водночас Зеленський не відвідав Ізраїль під час поїздки на Близький Схід. Політолог Володимир Фесенко зазначив 24 Каналу, що це через особливі відносини Нетаньягу з Володимиром Путіним. Їх прем'єр-міністр Ізраїлю не хоче зіпсувати.