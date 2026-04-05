Про це повідомив Володимир Зеленський та Clash Report.

Що відомо про зустріч?

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Стамбул, де зустрівся з Ердоганом. Вони домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві.

Звідти Зеленський та Фідан попрямували до столиці Сирії Дамаск. У складі української делегації також секретар РНБО Умєров, глава МЗС Сибіга та начальник Генштабу Гнатов.

ЗМІ пишуть про заплановану зустріч із сирійським президентом Ахмедом Хусейном аль-Шараа.

Зеленський прибув у Сирію: дивіться відео

Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі: підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя,

– зазначив Зеленський.

Цей візит президента України до Сирії називають історичним, адже він перший з 2002 року.

Водночас з президентом Сирії глава України уже зустрічався у вересні 2025 у Нью-Йорку. Тоді Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

А сам Ахмед аль-Шараа в жовтні зустрічався з Путіним у Москві. Говорили вони, зокрема, про майбутнє російських військових баз у Сирії та можливість видачі Асада, щоб судити його за злочини проти сирійців.

До речі, повалений сирійський диктатор Башар Асад разом із родиною оселився в Москві після втечі з Сирії. Там він веде розкішний спосіб життя під повною охороною російських спецслужб.

