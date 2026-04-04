Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що Україна повинна використовувати турецькі політичні нюанси для досягнення своїх національних інтересів.
Які перспективи співпраці між Україною та Туреччиною?
Туреччина дуже важлива для України. Я думаю, президенти говоритимуть про питання, пов’язані з турецькими громадянами, які транспортували російську нафту під санкціями через Босфор та Дарданелли,
– сказав Остапенко.
Україна переходить з ролі реципієнта технологій на роль донора, пропонуючи оборонні технології, рішення та досвід, хоча й імпортує через програму PURL та від європейських партнерів.
Якщо Україна закріпить цей статус донора на довгострокову перспективу, це дозволить економіці розвивати складні виробничі ланцюги з доданою вартістю, а не просто експортувати сировину, що може позитивно вплинути на загальний економічний розвиток країни.
"З Туреччиною варто підтримувати зв’язки, а не ображатися на її прагматизм, оскільки її політику неможливо зараз змінити. Країна веде опортуністичну політику, яку чітко втілює авторитарний Ердоган, який керується не стільки цінностями, скільки національними інтересами", – пояснив Остапенко.
Навіть багато турків не люблять Ердогана, особливо кемалісти, але, на думку експерта, Україна не повинна відкидати можливості співпраці з Туреччиною через її контакти з Росією.
Важливо! 4 квітня Володимир Зеленський прибув до Стамбула для переговорів з президентом Ердоганом. За словами українського президента, переговори будуть стосуватися посилання партнерства та гарантій безпеки для Європи. Окрім того, Зеленський має зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм.
Що ще відомо про домовленості Зеленського з партнерами?
Зеленський заявив, що Єгипет більше не експортуватиме зерно з тимчасово окупованих територій, про що президент домовився з Ас-Сісі. Єгипет хоче збільшити імпорт українського зерна.
Зеленський уклав угоди у Саудівській Аравії та ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки, а також повідомив про аналогічні домовленості з Катаром і Йорданією.
Відсутність візиту до Ізраїлю експерти пояснюють браком попередніх контактів, конкуренцією за підтримку США.