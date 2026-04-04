Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що Україна повинна використовувати турецькі політичні нюанси для досягнення своїх національних інтересів.

Дивіться також: Путін пожалівся Ердогану на Україну через загрозу у Чорному морі

Які перспективи співпраці між Україною та Туреччиною?

Туреччина дуже важлива для України. Я думаю, президенти говоритимуть про питання, пов’язані з турецькими громадянами, які транспортували російську нафту під санкціями через Босфор та Дарданелли,

– сказав Остапенко.

Україна переходить з ролі реципієнта технологій на роль донора, пропонуючи оборонні технології, рішення та досвід, хоча й імпортує через програму PURL та від європейських партнерів.

Якщо Україна закріпить цей статус донора на довгострокову перспективу, це дозволить економіці розвивати складні виробничі ланцюги з доданою вартістю, а не просто експортувати сировину, що може позитивно вплинути на загальний економічний розвиток країни.

"З Туреччиною варто підтримувати зв’язки, а не ображатися на її прагматизм, оскільки її політику неможливо зараз змінити. Країна веде опортуністичну політику, яку чітко втілює авторитарний Ердоган, який керується не стільки цінностями, скільки національними інтересами", – пояснив Остапенко.

Навіть багато турків не люблять Ердогана, особливо кемалісти, але, на думку експерта, Україна не повинна відкидати можливості співпраці з Туреччиною через її контакти з Росією.

Важливо! 4 квітня Володимир Зеленський прибув до Стамбула для переговорів з президентом Ердоганом. За словами українського президента, переговори будуть стосуватися посилання партнерства та гарантій безпеки для Європи. Окрім того, Зеленський має зустрітися з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Що ще відомо про домовленості Зеленського з партнерами?