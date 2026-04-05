Об этом сообщил Владимир Зеленский и Clash Report.
Что известно о встрече?
Накануне Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с Эрдоганом. Они договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности.
Оттуда Зеленский и Фидан направились в столицу Сирии Дамаск. В составе украинской делегации также секретарь СНБО Умеров, глава МИД Сибига и начальник Генштаба Гнатов.
СМИ пишут о запланированной встрече с сирийским президентом Ахмедом Хусейном аль-Шараа.
Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи: подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни,
– отметил Зеленский.
Этот визит президента Украины в Сирию называют историческим, ведь он первый с 2002 года.
В то же время с президентом Сирии глава Украины уже встречался в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Тогда Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.
А сам Ахмед аль-Шараа в октябре встречался с Путиным в Москве. Говорили они, в частности, о будущем российских военных баз в Сирии и возможности выдачи Асада, чтобы судить его за преступления против сирийцев.
К слову, свергнутый сирийский диктатор Башар Асад вместе с семьей поселился в Москве после побега из Сирии. Там он ведет роскошный образ жизни под полной охраной российских спецслужб.
Визиты Зеленского на Ближний Восток
4 апреля Зеленский в Турции встретился с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем. Турецкий президент предложил провести мирные переговоры по войне в Украине в Стамбуле.
А в конце марта президент Украины посетил ряд других стран. Он достиг договоренностей с Саудовской Аравией, ОАЭ, есть результаты по сотрудничеству и с другими ближневосточными государствами. В частности, Украина заключила 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с Катаром.
В то же время Зеленский не посетил Израиль во время поездки на Ближний Восток. Политолог Владимир Фесенко отметил 24 Каналу, что это из-за особых отношений Нетаньяху с Владимиром Путиным. Их премьер-министр Израиля не хочет испортить.