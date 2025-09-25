Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о восстановлении дипотношений между Украиной и Сирией?

Президент Украины в Нью-Йорке провел встречу с президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Зеленский сообщил, что Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности,

– написал Зеленский.

Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа они также обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", – резюмировал лидер Украины.

Добавим, что в присутствии Владимира Зеленского и Ахмада аш-Шараа министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейбани подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

