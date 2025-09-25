Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что известно о восстановлении дипотношений между Украиной и Сирией?
Президент Украины в Нью-Йорке провел встречу с президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Зеленский сообщил, что Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.
Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности,
– написал Зеленский.
Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа они также обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.
"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", – резюмировал лидер Украины.
Добавим, что в присутствии Владимира Зеленского и Ахмада аш-Шараа министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейбани подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.
Почему Украина раньше разорвала дипотношения с Сирией?
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, при правлении Башара аль-Асада.
Это произошло после того, как Сирийская Арабская Республика приняла решение о признании так называемой "независимости" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Во время визита в Дамаск в конце декабря 2024 года, после падения режима Асада, глава МИД Андрей Сибига провел переговоры с новым руководством страны и допустил восстановление дипломатических отношений между сторонами.