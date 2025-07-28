Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Контекст Засуха, бедность и большая надежда: как Сирия оправляется после падения режима

Когда будут выборы в Сирии?

Выборы в парламент Сирии состоятся с 15 по 20 сентября. Это станет первым волеизъявлением при новой власти, установленной после свержения Асада.

Треть из 210 мест назначит Ахмед аш-Шараа, остальные выберут люди. В каждой провинции Сирии будет создана коллегия избирателей для голосования.

Временная конституция, подписанная аш-Шараа в марте, предусматривает создание Народного комитета, который будет выполнять функции временного парламента до принятия постоянной конституции и проведения всеобщих выборов, а этот процесс может длиться годами. Объявление о предстоящих выборах появилось в то время, когда страна все больше разделяется в своих взглядах на новую власть в Дамаске после того, как в начале этого месяца в южной провинции Сувейда вспыхнуло насилие на религиозной почве. Бои унесли жизни сотен людей и поставили под угрозу хрупкий послевоенный переходный период в Сирии,

– отметили журналисты.

Сирия выходит из изоляции после свержения режима Асада

Там надеются вернуться на мировую политическую арену после снятия западных санкций.

В июне страна впервые осуществила перевод через SWIFT после 14 лет под санкциями.