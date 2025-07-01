Прежде всего говорится о демократизации, поиске новой модели сосуществования с другими государствами. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, добавив, что ранее Сирия придерживалась очень воинственной модели поведения.

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К чему может привести снятие санкций

США и Европа надеются, что новая сирийская власть начнет строить сотрудничество с ними на экономических и политических принципах, а не военных. Пока говорится не о выборах в Сирии, потому что их очень трудно реализовать, а о запуске демократического процесса, который когда-то остановил диктатор Башар Асад.

Снятие санкций может означать попытки найти определенные экономические интересы в Сирии. Мы знаем, что там много ископаемых и вообще регион является стратегически важным. Поэтому неудивительно, что в нем заинтересованы Соединенные Штаты и европейские страны,

– подчеркнул Максим Джигун.

Это постепенно будет возвращать Сирию на международную политическую арену. Конечно, многое зависит от политического лидерства, которое там сейчас есть. Если мы не увидим попыток удерживать власть, ущемления прав и свобод людей, то это станет свидетельством того, что страна движется в правильном направлении.

Говоря о влиянии западных демократий на авторитарные режимы, то чаще всего попытки их демократизации начинались с инвестиций, усиления институциональных преобразований, договоренностей об амнистии для определенных деятелей.

Министр иностранных дел Сирии, комментируя такие шаги Трампа, заявил, что решение о снятии санкций устранит препятствие на пути экономического восстановления и откроет страну для международного сообщества.

Весь этот процесс достаточно сложный и предполагает борьбу с кланами, ликвидацию многолетнего правления Асада. Итак, Сирию ждет непростой период, но есть большие шансы, что он пройдет удачно, учитывая поддержку Европы и США,

– подытожил Максим Джигун.

Напомним, режим многолетнего диктатора Башара Асада удалось молниеносно свергнуть в декабре 2024 года. Бывший президент Сирии и соратник Путина сбежал в Россию. Власть перешла в руки повстанцев.

Закон о снятии санкций с Сирии Дональд Трамп подписал 30 июня 2025 года. В Белом доме объяснили, что так хотят поддержать страну "на пути к стабильности и миру". Персональные санкции против Асада и его соратников остаются в силе.