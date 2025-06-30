Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Трамп отменил санкции США против Сирии

Указ, подписанный Трампом 30 июня, снимает санкции против Сирии. Однако сохраняет их против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью с химическим оружием, ИГИЛ или ее филиалов, а также иранских прокси.

Госсекретарь США должен оценить возможность приостановления санкций (полностью или частично), если выполняются конкретные критерии, в соответствии с "Законом Цезаря", – закона, который санкционирует режим Асада за зверства.

Этот указ позволяет ослабление экспортного контроля за определенными товарами и отказывается от ограничений на определенную иностранную помощь Сирии.

Среди прочего, госсекретарь должен пересмотреть вопрос о признании Сирии государством-спонсором терроризма. Кроме того, исследовать возможности ослабления санкций в ООН для поддержания стабильности в стране.

Предоставить Сирии шанс на успех: президент Трамп стремится поддерживать Сирию, которая является стабильной, единой и находится в мире с собой и своими соседями,

– подчеркнули в Белом доме.

В то же время отметили, американский лидер хочет, чтобы Сирия достигла успеха, впрочем, не за счет интересов США.

Американские санкции были введены в ответ на жестокие действия режима Асада против сирийского народа и его прямую поддержку терроризма в регионе. В Белом доме отметили, что недавние положительные изменения и действия, принятые правительством после падения жестокого режима диктатора, демонстрируют перспективу стабильного и мирного будущего.

В Белом доме напомнили, что 13 мая Трамп объявил, что он отменяет санкции против Сирии, чтобы "дать им шанс на величие". Президент США надеется, что новое правительство достигнет успеха в стабилизации страны и поддержании мира.

Также Трамп считает, что существует большой потенциал в сотрудничестве с Сирией, чтобы остановить радикализм, улучшить отношения и обеспечить мир на Ближнем Востоке.