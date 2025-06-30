Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Трамп скасував санкції США проти Сирії

Указ, підписаний Трампом 30 червня, знімає санкції проти Сирії. Однак зберігає їх проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов'язаних з діяльністю з хімічною зброєю, ІДІЛ або її філій, а також іранських проксі.

Держсекретар США має оцінити можливість призупинення санкцій (повністю або частково), якщо виконуються конкретні критерії, відповідно до "Закону Цезаря", – закону, який санкціонує режим Асада за звірства.

Цей указ дозволяє послаблення експортного контролю за певними товарами та відмовляється від обмежень на певну іноземну допомогу Сирії.

Серед іншого, держсекретар має переглянути питання про визнання Сирії державою-спонсором тероризму. Окрім того, дослідити можливості послаблення санкцій в ООН для підтримки стабільності в країні.

Надати Сирії шанс на успіх: президент Трамп прагне підтримувати Сирію, яка є стабільною, єдиною та перебуває в мирі з собою та своїми сусідами,

– зазначили в Білому домі.

Водночас наголосили, американський лідер хоче, щоб Сирія досягла успіху, втім, не за рахунок інтересів США.

Американські санкції були запроваджені у відповідь на жорстокі дії режиму Асада проти сирійського народу та його пряму підтримку тероризму в регіоні. У Білому домі зазначили, що нещодавні позитивні зміни й дії, вжиті урядом після падіння жорстокого режиму диктатора, демонструють перспективу стабільного та мирного майбутнього.

У Білому домі нагадали, що 13 травня Трамп оголосив, що він скасовує санкції проти Сирії, аби "дати їм шанс на велич". Президент США сподівається, що новий уряд досягне успіху в стабілізації країни та підтримці миру.

Також Трамп вважає, що існує великий потенціал у співпраці з Сирією, аби зупинити радикалізм, покращити відносини й забезпечити мир на Близькому Сході.