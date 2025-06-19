Як Сирія повернулася до SWIFT

Сирія цього тижня здійснила свій перший міжнародний банківський переказ через міжнародну платіжну систему SWIFT, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Голова центрального банку Абделькадер Хусріє заявив, що це є віхою в прагненні Сирії реінтегруватися у світову фінансову систему.

Тепер двері відчинені для більшої кількості таких транзакцій,

– сказав Хусріє.

Першим переказом стала комерційна транзакція з сирійського до італійського банку. Це стало знаковим кроком у спробах Сирії повернутися до глобальної фінансової системи після багаторічної ізоляції, спричиненої війною та міжнародними санкціями.

Як SWIFT допоможе реформувати банківську систему

Наразі банківська система Сирії потребує повної перебудови. Повернення SWIFT, за словами голови центробанку, сприятиме зовнішній торгівлі:

скоротить імпортні витрати;

полегшить експорт;

забезпечить приплив іноземної валюти;

посилить боротьбу з відмиванням грошей;

зменшить залежність від неформальних фінансових мереж.

Зауважте! Сирія була відрізана від світових ринків із 2011 року, коли тодішній президент Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, що спричинило повномасштабну громадянську війну. Коли Асада змістив Ахмед аль-Шараа у грудні 2024 року, нова влада намагається залучити інвесторів для відродження економіки країни.