Уряд склав присягу майже через чотири місяці після повалення Башара Асада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AlHadath та Associated Press.

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Що відомо про новий уряд Сирії

Вищезгаданий уряд склав присягу та окреслив першочергові завдання. За словами президента, головними завданнями наразі стануть боротьба з корупцією, розбудова та розвиток національної армії та зміцнення економіки.

Згідно з тимчасовою конституцією, ухваленою після повалення режиму Асада, функції глави уряду виконуватиме генеральний секретар уряду. Це Мохаммед аль-Башир, який також обіймає посаду міністра енергетики.

Міністр закордонних справ Асаад аш-Шайбані та міністр оборони Мірхаф Абу Кусра зберегли свої посади. Керівника Головного розвідувального управління Анаса Хаттаба було призначено міністром внутрішніх справ.

Разом ми збудуємо націю, гідну всіх жертв нашої революції. Та наш план на майбутнє буде залежати від збереження людських ресурсів,

– заявив сирійський президент.

До складу кабінету не увійшли представники підтримуваних США та очолюваних курдами Сирійських демократичних сил, а також автономної адміністрації на північному сході країни.

До слова, арабські ЗМІ нещодавно повідомляли, що президент Сирії Ахмад аль-Шараа офіційно звернувся до свого російського колеги Володимира Путіна з проханням видати Башара Асада для суду в Сирії.