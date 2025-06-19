Как Сирия вернулась в SWIFT

Сирия на этой неделе осуществила свой первый международный банковский перевод через международную платежную систему SWIFT, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Председатель центрального банка Абделькадер Хусрие заявил, что это является вехой в стремлении Сирии реинтегрироваться в мировую финансовую систему.

Теперь двери открыты для большего количества таких транзакций,

– сказал Хусрие.

Первым переводом стала коммерческая транзакция из сирийского в итальянский банк. Это стало знаковым шагом в попытках Сирии вернуться в глобальную финансовую систему после многолетней изоляции, вызванной войной и международными санкциями.

Как SWIFT поможет реформировать банковскую систему

Сейчас банковская система Сирии нуждается в полной перестройке. Возвращение SWIFT, по словам главы центробанка, будет способствовать внешней торговле:

сократит импортные расходы;

облегчит экспорт;

обеспечит приток иностранной валюты;

усилит борьбу с отмыванием денег;

уменьшит зависимость от неформальных финансовых сетей.

Заметьте! Сирия была отрезана от мировых рынков с 2011 года, когда тогдашний президент Башар Асад жестоко подавил народное восстание, повлекшее полномасштабную гражданскую войну. Когда Асада сместил Ахмед аль-Шараа в декабре 2024 года, новая власть пытается привлечь инвесторов для возрождения экономики страны.