Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Коли будуть вибори у Сирії?
Вибори до парламенту Сирії відбудуться з 15 по 20 вересня. Це стане першим волевиявленням за нової влади, встановленої після повалення Асада.
Третину з 210 місць призначить Ахмед аш-Шараа, решту оберуть люди. В кожній провінції Сирії буде створено колегію виборців для голосування.
Тимчасова конституція, підписана аш-Шараа в березні, передбачає створення Народного комітету, який виконуватиме функції тимчасового парламенту до ухвалення постійної конституції і проведення загальних виборів, а цей процес може тривати роками. Оголошення про майбутні вибори з'явилося в той час, коли країна все більше розділяється у своїх поглядах на нову владу в Дамаску після того, як на початку цього місяця в південній провінції Сувейда спалахнуло насильство на релігійному ґрунті. Бої забрали життя сотень людей і поставили під загрозу крихкий післявоєнний перехідний період у Сирії,
– зауважили журналісти.
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Там сподіваються повернутися на світову політичну арену після зняття західних санкцій.
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