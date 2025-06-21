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Ахмед аш-Шараа залишається загадкою для сирійців

Через шість місяців після повалення президента Башара Асада, яке поклало край жорстокій 13-річній громадянській війні в країні, сирійці все ще намагаються пережити кожен день.

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Попри сильні труднощі, багато хто чіпляється за надію, що незабаром може настати певна нормалізація. Але кожен тиждень приносить нові труднощі, які спростовують такий оптимізм. Зовсім недавно, використовуючи сирійський повітряний простір для нападу на Іран, Ізраїль ставить сирійців у скрутне становище, якого вони воліли б уникнути.

У культурі, де гостинність є священною, більшість сирійців більше не можуть дозволити собі запропонувати гостям більше однієї чашки кави. Країна бореться з сильною посухою – гіршою за ту, яку часто пов'язують з повстанням 2011 року. Посуха зараз загрожує 75% посівів пшениці, підриваючи доступ до хліба та загострюючи продовольчу небезпеку.

Мало хто з сирійців прагне повернення Асада, але багато хто скептично ставиться до його наступника – Ахмеда аш-Шараа. Колишній командир "Аль-Каїди" Шараа кілька років керував сільською провінцією Ідліб, дотримуючись суворого сунітського ісламістського кодексу. Хоча з того часу він пом'якшив свою позицію, та залишається такою ж загадкою, як і тихий Асад, який здобув західну освіту, обіцяв реформи, але став одним із найжахливіших воєнних злочинців з часів Другої світової війни.

Як і його попередник, Шараа керує за допомогою декретів, майже без прозорості. Це змушує багатьох сирійців побоюватися, що вони просто проміняли одного автократа на іншого і замінили світську диктатуру на ісламістську. Ба більше, ідеологічні уподобання та економічні пріоритети Шараа залишаються незрозумілими:

його недоброзичливці висміюють його за минуле в Аль-Каїді,

а ті, хто воював разом з ним в Іраку, ставлять під сумнів його джихадистський запал.

Попри порядок денний Шараа, сектантські розбіжності продовжують перешкоджати змістовним діям уряду, оскільки друзи на півдні та алавіти на давньому оплоті Асада вздовж узбережжя Сирії відмовляються прийняти новий уряд.

"Вони лицеміри", – сказав мені духовний лідер друзів Хікмат аль-Хіджрі, описуючи Шараа та його союзників насиченим релігійним терміном для тих, хто чинив опір посланню пророка Мухаммеда. На запитання, чи підтримує він федеративну державу, аль-Хіджрі відповів, що він виступає проти централізму.

Насправді ж він та його одновірці хочуть слабкого центрального уряду, нездатного встановити контроль над їхньою віддаленою провінцією.

Алавіти стикаються з іншою проблемою. Як колишня правляча меншість Сирії, вони мають мало чого спільного з сунітською елітою, поваленою Сполученими Штатами в сусідньому Іраку. Враховуючи, що суніти є домінантною сектою в ширшому арабському та ісламському світі, сунітська меншина Іраку вважала, що має право правити шиїтською більшістю країни, а також вимагала відновлення її законного статусу.

Сирійські алавіти не можуть мати подібних прагнень. Однак це не зупинило декого з них від спроб розпочати повстання, подібно до того, як це зробили іракські суніти після вторгнення США у 2003 році. Проблема полягає не лише в тому, що алавітська меншина набагато менша за сунітську меншину в Іраку, але й у тому, що вона історично була надто фрагментованою, щоб представляти єдиний фронт.

Нещодавні зіткнення між урядом та цими меншинами сколихнули Сирію, підірвавши довіру громадськості до нового режиму. Та попри міжконфесійний конфлікт, Шараа підтримує більшість арабських сунітів. Побожні мусульмани підтримують його, оскільки крах атеїстичної партії "Баас" дозволив релігії знову увійти в суспільне життя. Інші ж приписують йому зниження цін, хоча є мало доказів того, що він може впливати на ринки так, як, скажімо, президент США Дональд Трамп.

Єдине, що у Сирії зараз не в дефіциті, – це надія

Антиамериканізм та лютий антиізраїлізм були центральними стовпами баасистського кредо династії Асадів. Асад та його батько прийняли цю войовничу догму, щоб відвернути увагу від своїх внутрішніх невдач та правління меншини. За часів Асадів Сирія першою засудила б удари Ізраїлю по Ірану та запропонувала б підтримку – як публічну, так і матеріальну – будь-якій стороні, яка бажає вступити в суперечку з ізраїльтянами.

Сьогодні сирійці стали замкнутими, більше стурбованими національним зціленням, ніж регіональними подіями. Хоча Ізраїль дедалі більше зазіхає на сирійську територію після падіння Асада, багато сирійців задоволені нормальними сусідськими відносинами.

У суспільстві, яке страждає від дефіциту, єдине, чого не бракує сирійцям, – це надія. Це товар не є ні дорогим, ні не підпадає під міжнародні санкції. "Без надії ми не можемо жити", – сказав мені чоловік середнього віку, розмірковуючи про те, витратити свої мізерні заощадження на нові кросівки для дітей, чи полагодити несправну проводку у своїй квартирі.

Сирійці стикаються з безліччю таких компромісів. Їм бракує раптових збігів обставин, як-от несподіване рішення Трампа послабити санкції США, що змусило багатьох сирійців очікувати нових подібних випадковостей. "Це Аллах посіяв зерно Сирії в серці Трампа", – впевнено сказав мені чоловік, тримаючи в мозолистих руках пакет із гнилими помідорами, купленими зі знижкою.

За словами спеціального посланця США з питань Сирії Тома Баррака, рішення адміністрації скасувати певні санкції мало на меті "наповнити зону надією". Але сирійці сподіваються, що американці наповнять їхню країну капіталом та інвестиціями, позбавивши їх необхідності вибирати між екзистенційними потребами та базовими зручностями, і дозволивши купувати стиглі, а не гнилі продукти.