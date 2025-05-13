Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Навіщо Трамп скасовує санкції проти Сирії

Американський президент пояснив: обмеження проти режиму Асада були "жорстокими і руйнівними", але мали важливу функцію. 12 травня Трамп заявив, що санкції проти Сирії "не дають їм особливого старту".

Але тепер настав їхній час засяяти. Настав час засяяти. Ми знімаємо всі санкції. Щасти тобі, Сиріє, покажи нам щось особливе,

– сказав він.

Лідер США ухвалив це рішення після розмови з наслідним принцом Сирії. Рубіо незабаром зустрінеться з міністром закордонних справ Сирії. ЗМІ пишуть, що Ахмед аль-Шараа вже вилетів до Ер-Ріяда.

Трамп покладає великі надії на новий сирійський уряд. За його словами, "ми всі повинні сподіватися на успіх у стабілізації країни та підтримці миру".

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В МЗС Сирії назвали заяви Трампа вирішальним поворотним моментом і готові розвивати відносини зі США, засновані на взаємній повазі, довірі та спільних інтересах.

Цю новину позитивно сприйняли у світі. Речник генсека ООН, Королівство Йорданія та спеціальний представник Німеччини в Сирії привітали рішення Трампа. В самій Сирії люди виходять на вулиці, щоб відсвяткувати новину. А в порту Латакії заяву Трампа зустріли корабельними гудками.