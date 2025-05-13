Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Зачем Трамп отменяет санкции против Сирии

Американский президент объяснил: ограничения против режима Асада были "жестокими и разрушительными", но имели важную функцию. 12 мая Трамп заявил, что санкции против Сирии "не дают им особого старта".

Но теперь настало их время засиять. Пришло время засиять. Мы снимаем все санкции. Удачи тебе, Сирия, покажи нам что-то особенное,

– сказал он.

Лидер США принял это решение после разговора с наследным принцем Сирии. Рубио вскоре встретится с министром иностранных дел Сирии. СМИ пишут, что Ахмед аль-Шараа уже вылетел в Эр-Рияд.

Трамп возлагает большие надежды на новое сирийское правительство. По его словам, "мы все должны надеяться на успех в стабилизации страны и поддержании мира".

Интересно! Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии перед Всемирным банком в размере 15 миллионов долларов.

В МИД Сирии назвали заявления Трампа решающим поворотным моментом и готовы развивать отношения с США, основанные на взаимном уважении, доверии и общих интересах.

Эту новость положительно восприняли в мире. Представитель генсека ООН, Королевство Иордания и специальный представитель Германии в Сирии приветствовали решение Трампа. В самой Сирии люди выходят на улицы, чтобы отпраздновать новость. А в порту Латакии заявление Трампа встретили корабельными гудками.