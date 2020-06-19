Чтобы попасть под санкции, ближнем кругу Башара Асада надо было только выиграть войну. 24 канал разбирался, кто теперь под ограничениями от США и как Сирия планирует восстанавливать экономику.

Что предусматривают новые санкции против Асада?

Тот самый "Цезарь" на заседании Конгресса США / Фото PRI

Это самый большой пакет санкций (39 наименований – 24) против режима президента Башара Асада в истории, который должен оказывать давление и, возможно, заставить его уйти с должности. Для их активации нужно создать отдельный закон, который называется "Акт Цезарь по защите гражданских в Сирии" (Caesar Syria Civilian Protection Act – 24), более известный просто как "Акт Цезаря". Он не был отдельно принят, но инкорпорирован в бюджет Пентагона. "Цезарем" называют человека, который задокументировал преступления режима, а потом пошел на сотрудничество с США. 24 канал разобрался в деталях решения.

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После десятилетия гражданской войны страна переживает глубокий кризис. Стоит отметить, что Сирия уже давно находится под санкциями со стороны ЕС и США. Они касаются экспорта, инвестирования и ведения дел с этой страной. Отдельно запрещено продавать туда нефть и углеводороды.

Новые же санкции дают право президенту Трампу блокировать активы тех, кто продолжает сотрудничество с Дамаском. Отдельно санкции касаются секторов строительства и энергетики. Под удар попали также иранские и российские структуры как ближайшие союзники Башара Асада. Центробанк Сирии попал в санкционные списки за отмывание средств. Что касается конкретных лиц, то США наложили персональные санкции на самого президента и его жену Асму Аль-Асад.

"Это устойчивая кампания экономического и политического давления, чтобы лишить прибыли и поддержки режим Асада, который он использует ради продолжения войны и совершения преступлений против народа Сирии", – прокомментировал введение санкций Госсекретарь Майк Помпео.

Он добавил, что давление будет продолжаться, пока правительство Асада не согласится на политическое решение войны и не начнет выполнять резолюцию Совбеза ООН 2254.

Пока, впрочем, видимый эффект является исключительно экономическим, а не политическим. И не только в Сирии, но и в Ливане. Поэтому есть опасения, что санкции ударят больше по обычным людям, не задев правительство и приближенных к Асаду людей.

Как это повлияет на экономику Сирии?

Уничтоженный войной город в Сирии / Фото TIME Magazine

Санкции, скорее всего, сдержат инвестиции в Сирию и углубят изоляцию страны от международной финансовой системы. Главные партнеры в Иордании и ОАЭ уже на грани полного отказа от предоставления денег режиму Асада. Уменьшатся и пересылки средств от вынужденных переселенцев и сирийской диаспоры.

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Сирия после войны По По данным ООН, 83% населения Сирии живет за чертой бедности. Это заставляет детей идти работать, вступать в ранние браки или записываться в солдаты. Все это – чтобы помочь своим семьям. Сирийская валюта – фунт – обвалилась на 70% и теперь стоит 3 500 фунтов за один доллар США. К примеру, зарплата генерала армии составляет менее 50 долларов США в месяц, солдаты получают менее трети этой суммы. Большая часть страны лежит в руинах и требует миллиардов долларов на восстановление. 40% людей без работы – почти половина населения потеряла крышу над головой.

В дополнение возник кризис в Ливане, где ввели ограничения на снятие денег с банкоматов из-за нехватки иностранной валюты. А именно в этой стране много сирийских бизнесменов обходят санкции и банковский сектор владеет активами Сирии на миллиарды долларов.

Цены на такие товары как сахар, кофе, мука и рис стали почти неподъемными для населения Сирии, увеличились вдвое или втрое. Люди предпочитают накапливать доллары, когда удается их получить, а не обменивать их. Из-за этого большинство коммерческих операций прекратились.

"Сирийская экономика приблизилась по сходству к экономике Западного Берега (реки Иордан – 24) и теперь тоже зависит от помощи, – рассказал CNN Карам Шаар, аналитик из Института Бл. Востока в Вашингтоне. – На самом деле, она не функционирует, а выживает, потому что Запад продолжает давать ей деньги".

Новые санкции имеют целью остановить именно эти "вливания" средств с помощью "вторичных санкций" против неамериканских граждан и компаний. Это может вызвать "страх и панику" среди банков по взаимодействию с Дамаском, обрывая транзакции. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла уже пообещал финансово поддерживать Сирию.

С другой стороны, Сирия может стать похожей на Иран, который не может получить лекарства даже во время эпидемии коронавируса, несмотря на гуманитарные исключения в "Акте Цезаря".

60% фармацевтики пока Сирией импортируется. Если вы вводите закон, который уничтожает обменный курс в стране, это коснется всех отраслей,

– пояснил Карим Шаар.

Он добавил, что ожидает очень серьезную засуху в ближайшее время. В городах Латакия и Сувейда, которые остаются верными Асаду с 2011 года, впервые поднялись протесты против низкого уровня жизни. Администрация Асада назвала санкции "экономическим терроризмом", в СБ ООН их осудили Россия и Китай.

Главной причиной кризиса является сирийское правительство, говорит Al-Jazeera со ссылкой на SCJA (Сирийский Центр справедливости и подотчетности). "Его безответственная санкционная политика, тотальная коррупция, отказ признавать и следовать мировым нормам и проводить переговоры", – отмечают журналисты.

Решения по Асаду нет, отмечает для NYT коллега Шаара по Институту Ближнего Востока Дэнни Макки.

Ситуация создаст кризис высокой интенсивности. Он будет вынужден или разговаривать с Америкой и идти на уступки, или попасть в большой экономический коллапс,

– рассказал он.

Проблемы в правящей семье и отставка правительства

Башар Асад и Реми Махлуф / Фото Arab News

Не стоит ожидать адекватной реакции от Бараша Асада на новые максимальные санкции против него и его режима.

Правительство так сильно нуждается в средствах, что Асад решил забрать их у члена своей семьи Рами Махлуфа – двоюродного брата. Семьи Махлуф и Асад связаны через замужество – тетя Рами была женой бывшего президента Сирии Хафеза Асада. После прихода Хафеза к власти Махлуф получили много привилегий.

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Сам Рами владеет крупнейшим мобильным оператором страны SyriaTel и холдингом Cham Capital Group. Является инвестором нескольких частных банков, участвует в нефтяном и строительном бизнесе. По информации сирийских властей, компании Махлуфа задолжали 77 млн ​​долларов в виде налогов. Отдельным приказом Махлуфу запрещено заниматься государственными контрактами на пять лет и установили штраф в размере 180 млн долларов.

"Режим страдает от экономических и других проблем, иначе Рами никогда бы не посмел критиковать семью", – сказал NYT Фирас Тласс, приближенный к Асадам, бежавший еще в начале войны.

Западные правительства считают, что Махлуф сыграл ключевую роль в финансировании режима Асада и его войны. Этот спор может стать едва ли не первым серьезным разрывом в правящей семье за ​​50 лет у власти.

Рифаат Аль-Асад, дядя Башара Асада / Фото Syrian Observer

Второй удар был нанесен во Франции: дядя Асада, Рифаат Аль-Асад, был осужден на 4 года тюрьмы за отмывание денег и незаконное присвоение государственных средств Сирии. Сейчас ему уже 82 года.

Рифаат бежал из Сирии в 1984 году после неудачного покушения на Хафеза Асада, но находится под следствием с 2014 года. Прокуроры рассказали суду, что большинство имущества было приобретено через офшорные компании из Лихтенштейна, Люксембурга, Панамы и Кюрасао.

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Ответ власти В отчаянной попытке исправить ситуацию и отвести удар от себя Башар Асад уволил главу правительства Имада Хамиса, а силы безопасности задержали людей, которые писали о коррупции и экономических проблемах в соцсетях. Сам президент Сирии редко высказывался на тему экономики, но сказал такие слова: "Ограничения на передвижение из-за коронавируса захватили сирийцев между голодом и бедностью с одной стороны и смертью с другой".

Алавитское меньшинство, к которому принадлежит и сам Асад, сражалось на его стороне, но теперь оказалось в бедности. Это его шокировало, пишет издание. "Президент должен найти решение или уйти", – говорят алавиты-солдаты. Россия и Иран тоже начинают задавать вопросы: "Как именно Асад планирует отплатить им за помощь, которая помогла ему выиграть войну?"