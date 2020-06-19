Щоб потрапити під санкції, ближньому колу Башара Асада треба було лише виграти війну. 24 канал розбирався, хто тепер під обмеженнями від США та як Сирія планує відновлювати економіку.

Що передбачають нові санкції проти Асада?

Той самий "Цезар" на засіданні Конгресу США / Фото PRI

Це найбільший пакет санкцій (39 найменувань – 24) проти режиму президента Башара Асада в історії, який має чинити тиск та, можливо, змусити його піти з посади. Для їх активації потрібно було створити окремий закон, який називається "Акт Цезар з захисту цивільних в Сирії" (Caesar Syria Civilian Protection Act – 24), більше відомий просто як "Акт Цезаря". Він не був окремо прийнятий, але інкорпорований у бюджет Пентагону. "Цезарем" називають людину, яка задокументовувала злочини режиму, а потім пішла на співпрацю із США. 24 канал розібрався у деталях рішення.

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Після десятиліття громадянської війни країна переживає глибоку економічну кризу. Варто зазначити, що Сирія вже давно перебуває під санкціями з боку ЄС та США. Вони стосуються експорту, інвестування та ведення справ з цією країною. Окремо заборонено продавати туди нафту та вуглеводні.

Нові ж санкції дають право президенту Трампу блокувати активи тих, хто продовжує співпрацю з Дамаском. Окремо санкції стосуються секторів будівництва та енергетики. Під удар потрапили також іранські та російські структури, як найближчі союзники Башара Асада. Центробанк Сирії потрапив у санкційні списки за відмивання коштів. Що стосується конкретних осіб, то США наклали персональні санкції на самого президента та його дружину Асму Аль-Асад.

"Це стійка кампанія економічного та політичного тиску, щоб позбавити прибутку та підтримки режим Асада, який він використовує заради продовження війни та вчинення злочинів проти народу Сирії", – прокоментував введення санкцій Держсекретар Майк Помпео.

Він додав, що тиск буде продовжуватись, допоки уряд Асада не погодиться на політичне вирішення війни та не почне виконувати резолюцію Радбезу ООН 2254.

Поки що, втім, видимий ефект є виключно економічним, а не політичним. І не лише у Сирії але й у Лівані. Тому є занепокоєння, що санкції вдарять більше по звичайним людям, не зачепивши уряд та наближених до Асада осіб.

Як це вплине на економіку Сирії?

Знищене війною місто в Сирії / Фото TIME Magazine

Санкції, скоріш за все, стримають інвестиції у Сирію та поглиблять ізоляцію країни від міжнародної фінансової системи. Головні партнери в Йорданії та ОАЕ вже на межі повної відмови від надання грошей режиму Асада. Зменшиться і пересилання коштів від вимушених переселенців та сирійської діаспори.

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Сирія після війни За – майже половина населення втратила дах над головою. За даними ООН, 83% населення Сирії живе за межею бідності. Це змушує дітей йти працювати, вступати у ранні шлюби або записуватися у солдати. Все це – щоб допомогти своїм родинам. Сирійська валюта – фунт – обвалилася на 70% і тепер вартує 3500 фунтів за один долар США. До прикладу, зарплатня генерала армії складає менш, ніж 50 доларів США на місяць, солдати отримують менше третини цієї суми. Більша частина країни лежить в руїнах та потребує мільярдів доларів на відновлення. 40% людей без роботимайже половина населення втратила дах над головою.

На додачу виникла криза у Лівані, де ввели обмеження на зняття грошей з банкоматів через нестачу іноземної валюти. А саме в цій країні багато сирійських бізнесменів обходять санкції і банківський сектор володіє активами Сирії на мільярди доларів.

Ціни на такі товари як цукор, кава, борошно та рис стали майже непідйомними для населення Сирії, збільшились удвічі чи утричі. Люди воліють накопичувати долари, коли вдається їх отримати, а не обмінювати їх. Через це більшість комерційних операцій припинилися.

"Сирійська економіка наблизилася по схожості до економіки Західного Берега (ріки Йордан – 24) і тепер теж залежить від допомоги, – розповів CNN Карам Шаар, аналітик з Інституту Бл.Сходу у Вашингтоні. – Насправді, вона не функціонує, а виживає, бо Захід продовжує давати їй гроші".

Нові санкції мають на меті зупинити саме ці "вливання" коштів за допомогою "вторинних санкцій" проти не-американських громадян та компаній. Це може викликати "страх та паніку" серед банків щодо взаємодії з Дамаском, обриваючи транзакції. Лідер "Хезболли" Хасан Насралла вже пообіцяв фінансово підтримувати Сирію.

З іншого боку, Сирія може стати схожою на Іран, який не може отримати ліки навіть під час епідемії коронавірусу, незважаючи на гуманітарні виключення у "Акті Цезаря".

60% фармацевтики наразі Сирією імпортується. Якщо ви вводите закон, який знищує обмінний курс в країні, це зачепить всі галузі, – пояснив Карім Шаар.

Він додав, що очікує на дуже серйозну посуху найближчим часом. У містах Латакія та Сувейда, які залишаються вірними Асаду з 2011 року, вперше піднялися протести проти низького рівня життя. Адміністрація Асада назвала санкції "економічним тероризмом", у РБ ООН їх засудили Росія та Китай.

Головною причиною кризи є сирійський уряд, каже Al-Jazeera з посиланням на SCJA (Сирійський Центр справедливості та підзвітності). "Його безвідповідальна санкційна політика, тотальна корупція, відмова визнавати та слідувати світовим нормам та проводити перемовини", – зазначають журналісти.

Рішення у Асада немає, наголошує для NYT колега Шаара по Інституту Близького Сходу Денні Маккі.

"Ситуація створить кризу високої інтенсивності. Він буде змушений або розмовляти з Америкою та йти на поступки, або потрапити у великий економічний колапс", – розповів він.

Проблеми в правлячій родині та відставка уряду

Башар Асад та Ремі Махлуф / Фото Arab News

Марно було очікувати адекватної реакції від Бараша Асада на нові максимальні санкції проти нього та його режиму.

Уряд так сильно потребує коштів, що Асад вирішив забрати їх у члена своєї родини Рамі Махлуфа –двоюрідного брата. Родини Махлуф та Асад пов'язані через заміжжя – тітка Рамі була дружиною колишнього президента Сирії Хафеза Асада. Після приходу Хафеза до влади, Махлуфи отримали багато привілегій.

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Сам Рамі володіє найбільшим мобільним оператором країни SyriaTel та холдингом Cham Capital Group. Є інвестором кількох приватних банків, бере участь у нафтовому та будівельному бізнесі. За інформацією сирійської влади, компанії Махлуфа заборгували 77 млн доларів у вигляді податків. Окремим наказом Махлуфу заборонено займатися державними контрактами на п'ять років та встановили штраф у розмірі 180 млн доларів.

"Режим страждає від економічних та інших проблем, інакше Рамі ніколи б не посмів критикувати родину", – сказав NYT Фірас Тласс, наближений до Асадів, який втік ще на початку війни.

Західні урядовці вважають, що Махлуф зіграв ключову роль у фінансуванні режиму Асада та його війни. Ця суперечка може стати чи не першим серйозним розривом в правлячій родині за 50 років при владі.

Ріфаат Аль-Асад, дядько Башара Асада / Фото Syrian Observer

Другий удар був нанесений у Франції: дядько Асада, Ріфаат Аль-Асад, був засуждений до 4 років в'язниці через відмивання грошей та незаконне привласнення державних коштів Сирії. Наразі, йому вже 82 роки.

Ріфаат втік з Сирії у 1984 році після невдалого замаху на Хафеза Асада, але перебуває під слідством з 2014 року. Прокурори розповіли суду, що більшість майна було придбано через офшорні компанії з Ліхтенштейну, Люксембургу, Панами та Кюрасао.

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Відповідь влади У відчайдушній спробі виправити ситуацію та відвести удар від себе Башар Асад звільнив очільника уряду Імада Хаміса, а сили безпеки затримали людей, які писали про корупцію та економічні проблеми у соцмережах. Сам президент Сирії рідко висловлювався на тему економіки, але сказав такі слова: "Обмеження на пересування через коронавірус захопили сирийців між голодом та бідністю з однієї сторони та смертю з іншої".

Алавітська меншість, до якої належить і сам Асад, билася на його стороні, але тепер опинилася в бідності. Це її шокувало, пише видання. "Президент має знайти рішення або піти", – кажуть алавіти-солдати. Росія та Іран теж починають ставити питання: "Як саме Асад планує відплатити їм за допомогу, яка допомогла йому виграти війну?"