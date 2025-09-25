Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про відновлення дипвідносин між Україною та Сирією?

Президент України у Нью-Йорку провів зустріч із президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Зеленський повідомив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності,

– написав Зеленський.

Під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа вони також обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", – резюмував лідер України.

Додамо, що у присутності Володимира Зеленського та Ахмада аш-Шараа міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейбані підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Чому Україна раніше розірвала дипвідносини із Сирією?