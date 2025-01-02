В 2022 году Башар Асад, ставленник Кремля в Сирии, признал так называемую независимость оккупированных Россией частей Донбасса и Луганщины. После этого случая Украина разорвала с Сирией дипломатические отношения. Однако приход в стране новых властей и исторический визит украинской делегации во главе с главой МИД Андреем Сибигой в Дамаск позволили начать отношения государств с новой страницы, передает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Новые международные контакты

Президент Зеленский анонсировал подготовку к возобновлению дипломатических отношений с Сирией и взаимодействию в международных организациях. Кроме того, Украина в этом году планирует вдвое увеличить также торговлю с Ливаном.

Будет также в 25-м году больше активности и в работе с Африкой, и каждое такое новое партнерство – это большие возможности для нашей дипломатии и большие возможности для нашей экономики,

– рассказал политик.

За 2024 год Украине удалось увеличить экспорт на 15%.

Отражение жесточайшего штурма

Зеленский сообщил и о непростой ситуации на фронте, где происходят ежедневные российские штурмы. Больше всего за сутки – на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях.

В Курской области нашим подразделениям приходится отражать более 30 российских атак в сутки.

По результатам в боях на днях я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из очень жестоких российских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск, 79-ю бригаду ДШВ, которая действует очень активно. Молодцы, воины! Спасибо всем!

– отметил Зеленский.