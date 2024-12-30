Украинская делегация во главе с главой МИД провела детальные и плодотворные переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аш-Шараа, а также премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани, передает 24 Канал.

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Детали встречи в Дамаске

После переговоров состоялась пресс-конференция, в ходе которой Андрей Сибига поздравил сирийский народ с победой революции. Также министр передал сирийцам личное послание от президента Зеленского. Украинский лидер направил уверения в том, что Киев будет помогать Сирии.Уже завтра в страну прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки.

Дипломат отметил символический контраст – Украина даже во время войны остается гарантом продовольственной безопасности и помогает другим. Между тем, как Россия экспортировала в Сирию бомбы, смерть и разрушение. мы экспортируем муку, гарантии жизни и восстановления.

Сибига напомнил, что именно стало причиной разрыва дипломатических отношений Украины и Сирии несколько лет назад. В 2022 году Башар Асад признал "независимость" оккупированных Россией частей Донбасса и Луганщины.

Министр подчеркнул, что Киев надеется, что "новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в том числе территориальную целостность и суверенитет Украины". "Мы готовы и ждем шагов сирийской стороны", – добавил он.

Визит Сибиги в Дамаск / Фото МЗС

Сибига отметил, что Сирия и Украина сильно пострадали от преступных российского и иранского режимов.

Мы убеждены, что в стратегической перспективе сведение на нет российского присутствия в Сирии будет способствовать стабильности не только сирийского государства, но и всего Ближнего Востока и Африки. Даже если это займет какое-то время,

– отметил дипломат.

Визит украинской делегации в Дамаск впервые за многие годы Сибига охарактеризовал как "готовность открыть новую страницу в двусторонних отношениях с Сирией".

Украина стремится к созданию совместных предприятий, налаживанию производства промышленных и продовольственных товаров, обмен технологиями, взаимодействие в сферах кибербезопасности и защиты информации.