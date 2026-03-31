Визит президента Украины Владимир Зеленский в страны Персидского залива был сосредоточен на заключении конкретных оборонных соглашений и расширении сотрудничества в сфере безопасности. В течение кратковременного "тура" Зеленский успел заключить соответствующие соглашения почти со всеми ведущими странами региона, которые сегодня страдают от налетов иранских дронов. С Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами были подписаны договоренности на 10 лет сотрудничества в области безопасности, а также анонсированы аналогичные соглашения с Катаром и Иорданией.

Сами же соглашения предусматривают координацию между Украиной и странами Залива в противодействии беспилотникам, обмене технологиями, инвестиции в оборону и участии украинских специалистов в соответствующих проектах. Эти договоренности долгосрочные и имеют практический характер – от обучения персонала до потенциального развития производств.

24 Канал проанализировал материалы арабских и западных медиа о поездке Владимира Зеленского в страны Залива, чтобы оценить, как региональные медиа воспринимают идею сотрудничества с Украиной в области безопасности, почему президент Украины не посетил Израиль и как конфликт вокруг Ирана стал новым полем противостояния Киева с Москвой.

Зеленский посетил страны Залива: каких договоренностей удалось достичь Украине?

В арабских медиа визит Зеленского напрямую связывают с войной в Иране и угрозами безопасности, которые несет Тегеран своим соседям. В издании Al Arabiya подчеркивают, что прежде всего страны Залива заинтересованы в украинском опыте в защите своей инфраструктуры от иранских дронов.

Сегодня под ударом уже находится критическая инфраструктура, а именно Украина рассматривается как эксперт и источник практических решений для противодействия таким угрозам.



Владимир Зеленский в Саудовской Аравии / Фото Офис Президента

На этом же акцентирует и издание Al Jazeera, когда пишет, что региональные монархии ищут быстрые и действенные способы для усиления противовоздушной защиты, а украинский опыт борьбы с дронами Shahed-136 здесь действительно незаменим, ведь эффективность работы украинских дронов-перехватчиков уже доказана в реальных боевых условиях, что повышает доверие к их эффективности.

В The National смещают внимание с на первый взгляд политических, иногда даже символических договоренностей на постепенное развертывание украинских сил в регионе. Украина фактически расширяет свое присутствие в мире, в частности, через работу украинских специалистов на объектах инфраструктуры в регионе и участие в технической интеграции своих систем безопасности.



Владимир Зеленский и украинская делегация во время встречи в Катаре / Фото Офис Президента

Издание Reuters добавляет к этому также экономический бонус для Украины. Отмечают, что Киев пытается использовать растущий спрос на системы противодействия дронам для развития собственного оборонного сектора и выхода на новые рынки, в частности, на Ближнем Востоке.

В итоге поездка Владимира Зеленского в страны Залива определяет новый формат взаимодействия, которое взаимодополняет и усиливает друг друга. Украина предлагает проверенные в войне решения в сфере безопасности и технологии, а взамен получает от государств региона финансовые ресурсы и доступ к новым рынкам.

Почему Зеленский не посетил Израиль?

Отдельной темой для обсуждения на фоне тура Владимира Зеленского по странам Залива стало отсутствие визита президента Украины в Израиль. В Киеве это объясняют не политическими мотивами, а прежде всего отсутствием предварительных контактов для организации такого визита.

Президент Украины прямо заявил, что никакой коммуникации с израильской стороной не велось "ни на уровне лидеров, ни на уровне экспертов", а сам маршрут Зеленского формировался, исходя из того, где заранее были согласованы конкретные встречи. Позже Зеленский также добавил, что с начала полномасштабного вторжения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытается балансировать в отношениях с Украиной и Россией.

Зато западные медиа видят в этом более широкий контекст. Издание Axios отмечает, что война США и Израиля против Ирана смещает фокус внимания Вашингтона с темы Украины, и одновременно меняется также распределение ресурсов, что в условиях войны на истощение, которую Россия ведет против Украины, может быть критическим. Издание подчеркивает, что Киев фактически конкурирует за те же системы ПВО и военную поддержку, которые сегодня нужны Израилю и самим Штатам, что в конечном итоге и меняет порядок взаимодействия между сторонами.



Масштабный пожар в российском порту Усть-Луга / Фото из телеграм-канала Dnipro Osint

К такому же выводу приходит и издание Reuters, когда отмечает, что США уже сегодня корректируют свою политику с учетом ситуации вокруг Ирана, включая попытки ограничить удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре из-за проблем на глобальных энергетических рынках. Собственно, президент Зеленский также делал заявление о том, что "некоторые страны Запада просят ограничить эти атаки".

В то же время отсутствие визита в Израиль может быть и определенным дипломатическим расчетом Украины. Киев может сознательно ограничивать свою роль в конфликте против Ирана. Украинская сторона, несмотря на все публичные упреки со стороны Тегерана, сегодня занимается исключительно передачей своего опыта и технологий, необходимых для обороны стран Залива, и отнюдь речь не об участии в боевых действиях против Ирана.

Подобный подход со стороны Украины также вписывается в логику самих региональных монархий, с которыми Киев подписал или планирует заключить договоренности. Как показывают действия той же Саудовской Аравии или ОАЭ, эти страны прежде всего позиционируют себя как невольные заложники ситуации и пострадавшая от чужой войны сторона. Страны Залива не принимают прямого участия в войне против Ирана и публично не призывают ее продолжать.



Пожар в результате удара Ирана по промышленной зоне города Фуджайра в ОАЭ / Фото AFP

В итоге отсутствие Израиля в маршруте Владимира Зеленского является результатом сочетания сразу нескольких факторов: отсутствия запроса и предложений от самого Иерусалима и конкуренции между нашими странами за американскую поддержку. Кроме того, Украина концентрируется на тех направлениях, где может получить практический результат в сфере безопасности и финансирования своей оборонки, минимизируя риски прямого втягивания в сторонний конфликт.

Как война в Иране превратилась в новое поле противостояния между Россией и Украиной?

Война вокруг Ирана все чаще рассматривается западными аналитиками как продолжение противостояния между Украиной и Россией, но далеко за пределами Европы. В материале Council on Foreign Relations прямо отмечается, что конфликт с участием США и Израиля фактически превращается в дополнительную площадку противостояния между Москвой и Киевом, где обе стороны пытаются использовать ситуацию в собственных интересах.



Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пазешкианом / Фото с сайта Кремля

С точки зрения России это участие выглядит довольно прямо и конкретно. Президент Украины неоднократно заявлял, что Москва передает Ирану разведывательную информацию, включая спутниковые снимки американских военных объектов в регионе. В CFR это частично подтверждают и подчеркивают, что точность иранских ударов по базам США и их союзников может свидетельствовать о внешней помощи, которую Тегеран самостоятельно обеспечить не способен.

В то же время участие Украины довольно опосредованное и гораздо более тонкое. В той же статье отмечается, что Киев отвечает не прямым вмешательством, а расширением сотрудничества со странами Персидского залива. Украина направляет специалистов по противовоздушной обороне и предлагает собственные решения для перехвата дронов – значительно дешевле американских систем, которые используют США и их союзники.



Украинские дроны-перехватчики "Sting" / Фото "Дикие Шершни"

Такой формат участия позволяет Украине оставаться вне конфликта с Ираном, но постепенно интегрироваться в общую систему безопасности региона, что существенно усиливает позиции и авторитет Украины на международной арене. Киев позиционирует свою роль как экспортера безопасности и своего рода консультанта, однако без прямого участия в боевых действиях.

Отдельно авторы статьи обращают внимание на экономический аспект этого противостояния. Война в Иране сегодня приносит России избыточные доходы от продаж нефти из-за завышенных цен на нефть, а смягчение санкций позволяет Кремлю получать дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

В то же время США стремительными темпами сжигает огромное количество ресурсов в войне с Ираном, а значит потребности Украины отходят на второй план.

Украина же пытается компенсировать этот дисбаланс собственными силами. В CFR обращают внимание на то, насколько сильно Украина активизировала удары по российской нефтяной инфраструктуре в попытке уменьшить приток денег в российский бюджет. В то же время, продавая дроны и привлекая инвестиции от стран Залива, Украина расширяет собственное оборонное производство, что в условиях современной войны также чрезвычайно важно.

Таким образом Персидский залив постепенно превращается в еще одно пространство конкуренции между Москвой и Киевом. Без прямого столкновения, но с четким распределением ролей, где каждая сторона пытается конвертировать региональную войну в собственные преимущества.

В итоге визит Владимир Зеленский в страны Залива выходит за пределы обычных двусторонних договоренностей. Речь идет о попытке Украины закрепиться в новом геополитическом образе и зафиксировать то, что война с Россией все больше переплетается с конфликтами в других точках мира. В этом новом образе Киев уже не просто получает внешнюю поддержку, а все больше закрепляется в образе поставщика безопасности и защитника.