В ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував наслідки потужних вибухів у тимчасово окупованому Криму. Він заявив, що після "бавовни" на пункті пропуску утворилися величезні черги, передає 24 Канал.

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"Тривожний" початок дня для окупантів

Федоров підтвердив, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої пролунали на території військової частини. За його словами, місцеві жителі заявили щонайменше про 10 потужних вибухів.

Вже традиційно після вибухів на пункті пропуску виникли черги. Федоров заявив, що наразі повністю перекрите сполучення через пункт пропуску "Чонгар" між тимчасово окупованою територією Херсонської області та Кримом. Місцеві жителі у мережі повідомляють, що величезні черги утворилися як в один бік, так і в інший.

Тож повністю пункт пропуску не працює, і ворог точно зазнав там (у Джанкої – 24 Канал) надвеликих втрат,

– прокоментував вибухи Федоров.

Він також повідомив, що тривожно було у п'ятницю, 24 листопада, і в селищі Якимівка Запорізької області. Федоров уточнив, що населений пункт розташований між Мелітополем і Джанкоєм.

Вибухи у Джанкої: що відомо