Місцевий телеграм-канал "Кримський вітер" пише, що неспокійно в районі Новофедорівки, інформує 24 Канал. Саме там було чутно вибухи, а також кулеметні черги.

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Ресурс інформує, що вибухи були глухі та, ймовірно, у воді. Офіційної інформації про причину вибухів у районі Новофедорівки наразі немає.

Україна раніше атакувала військові об'єкти в районі Новофедорівки

Поблизу Новофедорівки розташована авіабаза окупантів, яку українські військові кілька разів атакували від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Одна з найбільших атак відбулася у серпні 2022 року, коли в районі Новофедорівки сталась низка сильних вибухів. Тоді в міноборони Росії підтвердили детонацію боєприпасів, але традиційно переконували, мовляв, техніка не пошкоджена.

Згодом з'явилися фото та відео, які підтвердили руйнівні наслідки вибухів. Зокрема, на аеродромі були розбомблені літаки росіян. У Повітряних Силах ЗСУ підтвердили, що російські окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків.

Наприкінці жовтня 2023 року на аеродромі "Саки" в Новофедорівці зафіксували сліди займання біля злітної смуги. Перед цим у Криму лунали потужні вибухи, тому міг бути приліт по ворожому аеродрому.

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