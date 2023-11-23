Местный телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что неспокойно в районе Новофедоровки, информирует 24 Канал. Там были слышны взрывы, а также пулеметные очереди.

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Ресурс сообщает, что взрывы были глухие и, вероятно, в воде. Официальной информации о причинах взрывов в районе Новофедоровки пока нет.

Украина ранее атаковала военные объекты в районе Новофедоровки

Вблизи Новофедоровки расположена авиабаза оккупантов, которую украинские военные несколько раз атаковали с начала полномасштабного вторжения России.

Одна из самых больших атак произошла в августе 2022 года, когда в районе Новофедоровки произошел ряд сильных взрывов. Тогда в минобороны России подтвердили детонацию боеприпасов, но традиционно убеждали, якобы техника не повреждена.

Потом появились фото и видео, подтвердившие разрушительные последствия взрывов. В частности, на аэродроме были разбомблены самолеты россиян. В Воздушных Силах ВСУ подтвердили, что российские оккупанты потеряли 9 воздушных судов вблизи Саки.

В конце октября 2023 года на аэродроме "Саки" в Новофедоровке зафиксировали следы возгорания возле взлетной полосы. Перед этим в Крыму раздавались мощные взрывы, поэтому мог быть прилет по вражескому аэродрому.

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