Соответствующие кадры со спутника были обнародованы в местном телеграмм-канале. Мониторинговая группа сообщила о том, что следы пожара появились после 28 октября.

Смотрите также В Крыму россияне создали дополнительные позиции систем ПВО: СМИ показали спутниковые снимки

Что известно о последствиях пожара в Крыму

В телеграм-канале рассказали, что они зафиксировали следы возгорания у взлетной полосы аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Еще по состоянию на 28 октября их не было видно, однако 31 октября уже заметно несколько очагов возгорания.

Следует заметить, что буквально 30 октября мог быть прилет по вражескому аэродрому в результате ракетной атаки Вооруженных Сил Украины.

Спутниковые кадры с аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму

Что этому предшествовало