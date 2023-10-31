Фотографии со спутника опубликовал телеграмм-канал "Крымский ветер". Пока неизвестно, почему на аэродроме неподалеку от Симферополя произошел пожар.
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Пожар на аэродроме
Спутниковые снимки зафиксировали, что на аэродроме вблизи Симферополя произошел пожар. Снимки сделаны 31 октября в 14:23. Следует отметить, что точность определения координат пожара невысока.
На опубликованных снимках не видно воспламенения техники или складов. Зафиксировано возгорание травы и полей. В сети предполагают, что пожар мог вспыхнуть от падения обломков.
Спутники зафиксировали дым от пожара в оккупированном Крыму / Фото "Крымский ветер"
Пожар мог произойти у аэродрома "Веселое" / Фото "Крымский ветер"
Взрывы в Крыму: последние новости
- Под утро 30 октября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Оккупанты неохотно комментировали события на полуострове, впрочем, 31 октября российские СМИ заявили, что в районе села Молочное Сакского района могли повредить комплекс С-300. Повреждение получил и дизель-генератор.
- Вблизи Севастополя 30 октября также было "тревожно". Местные жители сообщали, что слышали не менее 4 – 5 взрывов. После этого в небо поднялся столб дыма. Местные корреспонденты заявляли, что дым поднимался в районе Севморзавода. Также есть предположение, что мог произойти прилет по аэродрому в Новофедоровке. Оккупанты параллельно заявляли, что "отбили" атаку беспилотников и уничтожили 8 ракет.
- Утром 31 октября в бухте Севастополя происходили странные события. В сети опубликовали кадры, как русский корабль задымился. В сети писали, что на запуск двигателей это не похоже. В то же время высказывают предположение, что это может быть пожар или испытание дымовой установки. К слову, оккупационные власти никак не комментировали и не реагировали на эти события.