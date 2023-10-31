Совершенно непонятно, что происходит с судном Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму. Можем только констатировать, что идет дым от корабля.

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Что могло быть причиной

Как отмечают в "Крымский ветер", в Севастопольской бухте дымится малый противолодочный корабль. Пишут, что на запуск двигателей это не похоже. В то же время высказывают предположение, что это может быть пожар или испытание дымовой установки.



В Севастопольской бухте дымит российское судно / Фото "Крымский ветер"

От так называемых представителей "власти" информации еще не поступало. Итак, мы не можем точно утверждать, что произошло.

Кроме того, не поступало никакой информации о том, что Севастопольская бухта под атакой. Следовательно, ожидаем. Возможно, позже оккупанты объяснят, что происходило с российским судном.

Очевидцы сняли, как дымит российская лодка: смотрите видео

Обратим внимание, что накануне в Крыму раздались взрывы. Оккупанты активно снимали и выкладывали в сеть видео. На них можно было увидеть, как пролетают камеры и были слышны прилеты.

Под атаку мог попасть аэродром