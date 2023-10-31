Достеменно незрозуміло, що відбувається з судном Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. Можемо лише констатувати, що йде дим від судна.

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Що могло бути причиною

Як зазначають у "Крымский ветер", у Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель. Пишуть, що на запуск двигунів це не схоже. Водночас висловлюють припущення, що це може бути пожежа або ж випробування димової установки.



У Севастопольській бухті димить російське судно / Фото "Крымский ветер"

Від так званих представників "влади" інформації ще не надходило. Тож, ми не можемо достеменно стверджувати, що сталося.

Крім того, не надходило жодної інформації про те, що Севастопольська бухта під атакою. Відтак, очікуємо. Можливо, згодом окупанти пояснять, що відбувалося з російським судном.

Очевидці зняли, як димить російський човен: дивіться відео

Звернімо увагу, що напередодні у Криму пролунали вибухи. Окупанти активно знімали і викладали у мережу відео. На них можна було побачити, як пролітають камери та було чітко чути прильоти.

Під атаку міг потрапити аеродром