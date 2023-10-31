Достеменно незрозуміло, що відбувається з судном Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. Можемо лише констатувати, що йде дим від судна.
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Що могло бути причиною
Як зазначають у "Крымский ветер", у Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель. Пишуть, що на запуск двигунів це не схоже. Водночас висловлюють припущення, що це може бути пожежа або ж випробування димової установки.
У Севастопольській бухті димить російське судно / Фото "Крымский ветер"
Від так званих представників "влади" інформації ще не надходило. Тож, ми не можемо достеменно стверджувати, що сталося.
Крім того, не надходило жодної інформації про те, що Севастопольська бухта під атакою. Відтак, очікуємо. Можливо, згодом окупанти пояснять, що відбувалося з російським судном.
Очевидці зняли, як димить російський човен: дивіться відео
Звернімо увагу, що напередодні у Криму пролунали вибухи. Окупанти активно знімали і викладали у мережу відео. На них можна було побачити, як пролітають камери та було чітко чути прильоти.
Під атаку міг потрапити аеродром
- Місцеві телеграм-канали спочатку писали, що було 4 – 5 вибухів. Правда, точну кількість ніхто не міг підрахувати. Також зняли, як у кількох місцях у небо здіймається дим.
- За даними місцевих кореспондентів, дим здіймався у районі Севморзаводу. Також існувало припущення, що міг бути приліт по аеродрому у Новофедорівці. Згодом у сторону аеродрому поїхала машина з пожежниками.
- Очевидці також повідомляли, що в районі вулиці Хрустальова у Севастополі буцімто збили БпЛА. Тим часом стало відомо, що на Південній бухті працювала димова завіса.
- А от у партизанському русу Атеш зазначили, що не даремно на щоденній основі публікують у мережі координати окупантів. Додають, що Сили оборони отримують від них утричі більше відомостей. І що ми маємо можливість споглядати за результатами роботи.
- Згодом російське міноборони вирішило відзвітувати. Вигадали байку про те, що ППО буцімто змогла збити 8 ракет Storm Shadow, якими "кієвскій рєжим" буцімто атакував півострів.