Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, пока не будут подводить итоги, потому что процесс этой работы продолжается.

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"Это еще один элемент нашей комплексной работы, направленной на уничтожение мощностей врага, которые он мог бы применить в будущем для усиления своих рубежей. Эта работа действительно дальновидна, дальнобойна и с далекой перспективой. Поэтому пока мы не подводим итоги, потому что процесс продолжается. Будем собирать полный букет", – подчеркнула она.

Ограниченность Крымского моста

Наталья Гуменюк отметила, что россияне очень волнуются за безопасность Крымского моста и пытаются создать действенную систему защиты. Также захватчики все чаще ограничивают движение по этой незаконной застройке.

Даже железнодорожное полотно, которое не имело существенных повреждений и использовалось именно для перебрасывания военных ресурсов, сейчас не может функционировать полноценно. По предварительным оценкам экспертов, железная дорога не может выдерживать подобные нагрузки. Дело в том, что Крымский мост строился как гражданский объект.

В последнее время он испытывает чрезвычайную нагрузку, связанную с перевозкой боеприпасов и тяжелой военной техники. На самом деле он боится шторма и не только морского, воздушного, но просто природного. Поэтому использовать его сейчас оккупантам практически невозможно. Они очень ограничены в его ресурсности,

– объяснила спикера.

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