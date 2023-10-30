Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, пока не будут подводить итоги, потому что процесс этой работы продолжается.
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"Это еще один элемент нашей комплексной работы, направленной на уничтожение мощностей врага, которые он мог бы применить в будущем для усиления своих рубежей. Эта работа действительно дальновидна, дальнобойна и с далекой перспективой. Поэтому пока мы не подводим итоги, потому что процесс продолжается. Будем собирать полный букет", – подчеркнула она.
Ограниченность Крымского моста
Наталья Гуменюк отметила, что россияне очень волнуются за безопасность Крымского моста и пытаются создать действенную систему защиты. Также захватчики все чаще ограничивают движение по этой незаконной застройке.
Даже железнодорожное полотно, которое не имело существенных повреждений и использовалось именно для перебрасывания военных ресурсов, сейчас не может функционировать полноценно. По предварительным оценкам экспертов, железная дорога не может выдерживать подобные нагрузки. Дело в том, что Крымский мост строился как гражданский объект.
В последнее время он испытывает чрезвычайную нагрузку, связанную с перевозкой боеприпасов и тяжелой военной техники. На самом деле он боится шторма и не только морского, воздушного, но просто природного. Поэтому использовать его сейчас оккупантам практически невозможно. Они очень ограничены в его ресурсности,
– объяснила спикера.
Крымский мост: последние новости
- Оккупационные власти заявили, что ночью 30 октября Севастополь атаковали дроны. Кроме того, в Севастопольской бухте под утро слышали два мощных залпа. Очевидно, что россияне очень испугались. Ведь до 06:50 захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту. В 7:23 оккупанты заявили, что возобновили движение. Когда утром 29 октября в Ростове раздались взрывы, то оккупанты тоже перекрывали Крымский мост.
- Когда США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, все активнее стали обсуждать возможность поражения Крымского моста. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что все произойдет в нужный момент.
- Ранее британская разведка отметила, что новая барьерная защита вокруг Крымского моста, которую строят оккупанты в надежде защитить его от морских дронов, им не помогут. Усилия россиян бесполезны.