Около 10:30 жители Ростова-на-Дону начали сообщать о звуках взрывов в небе, пишет 24 Канал. Российские оккупанты традиционно фантазируют об успешной работе "ПэВэО".

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Россиян жалуются на атаку беспилотника

Так, губернатор Ростовской области заявил якобы об успешной работе ПВО. Россияне заявляют, что якобы был уничтожен беспилотник.

Утренний "хлопок" в Ростове: смотрите видео

Впоследствии губернатор Ростовской области уточнил информацию. По его словам, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения. Он отметил, что последствия атаки оцениваются.

Следы "хлопка" в Ростове / Фото из сети

Следует отметить, что во время атаки в Ростове россияне почему-то решили остановить движение автотранспорта по Крымскому мосту. О причинах перекрытия моста пишут мониторинговые группы. Почему оккупанты остановили движение транспорта – не известно.

В России прогремел взрыв в районе НПЗ

В Краснодарском крае России в ночь на 29 октября прогремел мощный взрыв. Россияне заявили об атаке беспилотника в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.

После "хлопка" на НПЗ местные жители заметили в Северском районе зарево. В результате взрыва на территории завода произошло возгорание.

Стоит отметить, что этот НПЗ не впервые подвергся атаке дронов. Так, в мае 2023 года туда также якобы долетали беспилотники.

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