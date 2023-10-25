Россияне начали сетовать из-за взрывов ориентировочно после полуночи 25 октября. Перед этим громко было в российском Ростове, пишет 24 Канал со ссылкой и вражеских телеграм-каналов.
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Что случилось в Брянске
Ориентировочно после полуночи 25 октября в Брянске начали раздаваться звуки взрывов. По меньшей мере, дважды их слышали на улице Фокина, в Советском районе.
Россияне писали о якобы работе российского ПВО.
Взрывы в Брянске / Скриншоты из телеграм-каналов
Местные телеграм-каналы показали кадры, на которых видно зарево в небе в результате взрывов.
Взрывы в Брянске / Фото из телеграм-каналов
Звуки взрывов в Брянске: смотрите видео
Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграмме написал, что они якобы пресекли попытку Украины атаковать беспилотниками.
"Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России", – заявили враги.
Богомаз заверил, что традиционно пострадавших и разрушений нет.
Предварительные взрывы у оккупантов: коротко
- Во временно оккупированном Севастополе взрывы раздавались в ночь на 24 октября. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что "это на внешнем рейде корабли Черноморского флота проводят штатную работу по противоподводно диверсионному обеспечению".
- 21 октября во временно оккупированном Донецке раздались взрывы вблизи воинской части оккупантов. Кроме того, "хлопок" прозвучал и в Ростове-на-Дону.
- Кстати, 18 октября Служба безопасности Украины в Курской области атаковала дронами военный лагерь россиян у аэродрома "Халино". Там было не менее 18 прилетов.