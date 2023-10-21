Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Если в Ростове-на-Дону россияне оправдываются работой "пе-ве-о", то оккупационные власти Донецка традиционно игнорируют взрыв и не комментируют инцидент, передает 24 Канал.
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"Тревожно" в Ростове-на-Дону
Около 14.10 в российских телеграм-каналах массово начали сообщать о взрыве в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв – это якобы работа "пе-ве-о", впрочем, он не сообщил, что именно "ликвидировали" над городом.
Сегодня в 14:10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель уничтожена. Спасибо нашим военным за хорошую работу,
– сообщил Голубев.
В Ростове, вероятно, работает "пе-ве-о": смотрите видео
Следы от "пе-ве-о" в небе над Ростовом: смотрите видео
Также в сети не сообщали о пострадавших или разрушениях. Вместе с тем, в сети публикуют фотографии, как в одном из районов Ростова-на-Дону в небо вздымается столб дыма. Возможно, именно там расположено российское "пе-ве-о".
Дым в Ростове-на-Дону / Фото из российских телеграм-каналов
Российское "пе-ве-о" работало над Ростовом / Фото из российских телеграм-каналов
В Донецке раздался взрыв
Около 14.30 в сети начали появляться сообщения, что во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. Как сообщают местные телеграм-каналы, "тревожно" в Калининском районе города.
После взрыва в Донецке вспыхнул масштабный пожар недалеко от "Мотеля". Пользователи в сети сообщают, что в этом районе расположена военная часть оккупантов и места их расположения. В частности, об этом сообщил журналист Денис Казанский.
Донецк, серьезные прилеты в районе "Мотеля", где находится военная часть и расположение российских оккупантов,
– говорится в его сообщении.
На опубликованных в сети кадрах видно, как в небо взвивается черный столб дыма.
В Донецке после взрывов вспыхнул пожар: смотрите видео
Столб дыма от пожара в Донецке: смотрите видео
Густой дым в Донецке после взрывов: смотрите видео
Пожар после взрывов в Донецке: смотрите видео