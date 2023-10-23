Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, оккупанты также говорят о работе их противовоздушной обороны, передает 24 Канал.
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В Ростове раздаются громкие звуки взрывов
Ростовские телеграм-каналы около 15 часов по местному времени начали сообщать, что в их городе раздаются "громкие звуки взрывов". Впоследствии в сети появилось видео, где видно, как работает ПВО русской армии.
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Впоследствии на сообщение очевидцев отреагировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны в 14.59 "успешно отработали по воздушным целям".
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Российский губернатор также сказал, что жертв и разрушений в результате этой атаки якобы нет.
Взрывы слышали также и в Севастополе
Местные телеграм-каналы из временно оккупированного Севастополя около 15.14 сообщили, что в городе слышали громкие звуки взрывов.
Долгое время российская пропаганда не могла найти объяснений, что же произошло в городе. Однако впоследствии так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что "это на внешнем рейде корабли Черноморского флота проводят штатную работу по противоподводно диверсионному обеспечению".
По словам Развожаева ситуация в городе вроде бы спокойная. Никаких взрывов как будто бы и не звучало.
К Ростову в последнее время участил "хлопок"
- Российские пропагандисты 21 октября рассказывали, что в Ростове якобы раздавались громкие звуки взрывов и работала ПВО по "враждебным объектам". Также в сети появились кадры, где виден столб дыма в вероятном местоположении российской ПВО.
- Кроме того, взрывы также слышали и во временно оккупированном Донецке, а также загорелся масштабный пожар. Впоследствии в сети появились кадры, где видно, как на небо вздымается большой столб черного дыма.
- Несколькими днями ранее в Ростовской области также было громко и работала российская противовоздушная оборона. Взрывы раздавались и в Белгородской области страны-агрессора.