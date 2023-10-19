В четверг, 19 октября, стало известно об этом "хлопке" на территории вражеского государства, о чем информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-паблики российских оккупантов.
Смотрите также Украина атаковала военный лагерь возле "Халино": показываем на карте, где расположен аэродром
Ростовская "пе-ве-о"
На этот раз захватчикам померещился именно беспилотник над Ростовской областью. Соответствующие сообщения о его "сбитии" начали появляться около 10:15 сначала в СМИ. Впоследствии этот тезис повторил губернатор региона Василий Голубев.
В России в районе Ростова было громко: смотрите видео
Один из вражеских телеграм-каналов уточнил, что было шумно неподалеку от города Аксай и микрорайона Сельмаш. По словам пропагандистов, разрушений, повреждений или пострадавших якобы нет.
Последствия взрывов в Ростовской области / Фото из телеграм-каналов
Во вражеских чатах после этого началась настоящая "дискуссия" о том, что куда прилетело, было ли это именно сбивание, поскольку после "работы ПВО" был слышен еще один взрыв.
Нытье россиян из-за взрыва в Ростовской области / Скриншоты из чатов
Пожар на Белгородщине
Менее 30 минут после взрывов в Ростовской области стало известно о "громких звуках" и столбе дыма в Краснояружском районе Белгородской области России.
В Белгородской области загорелся пожар: смотрите видео
На кадрах, публикуемых гражданами вражеского государства, виден дым от начавшегося в этом районе области пожара. По состоянию на 10:55, как пишут телеграмные помойки, информация о пострадавших не поступала.
На Белгородщине "что-то горит" после взрыва / Фото из телеграм-каналов
Атака на лагерь в Курской области
- В ночь на 18 октября было не менее 18 прилетов в районе одного из сел Курской области, где расположен военный лагерь оккупантов.
- Источники 24 Канала сообщили, что соответствующую операцию организовала Служба безопасности Украины.
- Собственно, речь идет об аэродроме "Халино", где размещалось до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.