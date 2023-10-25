Росіяни почали бідкатись через вибухи орієнтовно після опівночі 25 жовтня. Перед цим гучно було в російському Ростові, пише 24 Канал з посиланням та ворожі телеграм-канали.

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Що трапилось у Брянську

Орієнтовно після опівночі 25 жовтня в Брянську почали лунати звуки вибухів. Щонайменше двічі їх чули на вулиці Фокіна, у Радянському районі.

Росіяни писали про нібито роботу російського ППО.

Вибухи в Брянську / Скриншоти з телеграм-каналів

Місцеві телеграм-канали показали кадри, на яких видно заграву в небі внаслідок вибухів.



Вибухи в Брянську / Фото з телеграм-каналів

Звуки вибухів у Брянську: дивіться відео

Згодом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз у телеграмі написав, що нібито вони припинили спробу України атакувати безпілотниками.

"Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Брянським районом силами ППО та засобами РЕБ міністерства оборони Росії", – заявили вороги.

Богомаз запевнив, що нібито традиційно постраждалих та руйнувань немає.

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