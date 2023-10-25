Росіяни почали бідкатись через вибухи орієнтовно після опівночі 25 жовтня. Перед цим гучно було в російському Ростові, пише 24 Канал з посиланням та ворожі телеграм-канали.
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Що трапилось у Брянську
Орієнтовно після опівночі 25 жовтня в Брянську почали лунати звуки вибухів. Щонайменше двічі їх чули на вулиці Фокіна, у Радянському районі.
Росіяни писали про нібито роботу російського ППО.
Вибухи в Брянську / Скриншоти з телеграм-каналів
Місцеві телеграм-канали показали кадри, на яких видно заграву в небі внаслідок вибухів.
Вибухи в Брянську / Фото з телеграм-каналів
Звуки вибухів у Брянську: дивіться відео
Згодом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз у телеграмі написав, що нібито вони припинили спробу України атакувати безпілотниками.
"Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Брянським районом силами ППО та засобами РЕБ міністерства оборони Росії", – заявили вороги.
Богомаз запевнив, що нібито традиційно постраждалих та руйнувань немає.
Попередні вибухи в окупантів: коротко
- У тимчасово окупованому Севастополі вибухи лунали у ніч проти 24 жовтня. Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв сказав, що "це на зовнішньому рейді кораблі Чорноморського флоту проводять штатну роботу з протипідводно-диверсійного забезпечення".
- 21 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи поблизу військової частини окупантів. Окрім того, "бавовна" пролунала і в Ростові-на-Дону.
- До речі, 18 жовтня Служба безпеки України у Курській області атакувала дронами військовий табір росіян біля аеродрому "Халіно". Там було щонайменше 18 прильотів.