Вражеские пропагандисты написали, что взрыв в районе завода прогремел ориентировочно в 3:20 ночью против 29 октября. После него местные жители заметили в Северском районе зарево, пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что произошло в районе российского завода

Беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После взрыва на территории завода было видно зарево,

– заявили пропагандисты.

По их данным, на месте работали экстерные службы. У врагов традиционно нет ни пострадавших, ни повреждений.

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Правда, вражеский оперативный штаб Краснодарского края посетовал, что на территории завода произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса". Враги якобы устанавливают причины инцидента.

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео

Вероятный момент атаки на завод: смотрите видео

Важно! Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае попадает под атаку не в первый раз. В частности, в мае 2023 года туда также якобы долетали беспилотники.

Известно, что вражеский завод производит дизельное горючее, газовый бензин, газойль, мазут, серу. Его проектная мощность переработки нефти составляет ориентировочно 6,25 миллиона тонн в год.

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